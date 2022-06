IMSS exhorta a seguir cuidándose y utilizar cubreboca contra Covid–19

Es necesario reforzar las medidas de prevención y la formación de hábitos saludables para romper las cadenas de transmisión por Covid–19, informó José Roberto Castillo Luna, coordinador de Información y Análisis Estratégico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala.

Detalló que el relajamiento en las medidas de prevención en la entidad, constituye un serio problema, particularmente para las personas que no se han vacunado y para quienes padecen enfermedades crónicas, en tanto hay personas que no usan o han dejado de usar cubrebocas y así abordan el transporte público de pasajeros, van hablando y peor si las ventanillas del transporte van cerradas, pues no hay que olvidar que hay casos positivos a Covid–19 que son asintomáticos y al hablar, respirar, toser o estornudar, lanzan el virus a las personas que están cerca.

“Por eso al utilizar el transporte público, debe llevar cubrebocas puesto, al toser y estornudar, usar técnica de etiqueta (cubrir boca con el ángulo interno del codo y no retirar el cubrebocas); evitar tocar ojos, nariz y boca; mantener limpias las superficies de uso común, desinfectar objetos y accesorios de uso frecuente, abrir puertas y ventanas el mayor tiempo posible, para permitir la entrada de sol y aire”, destacó Castillo Luna.

“Es importante hacer notar a la población que después de varias semanas de registrar una disminución de casos positivos y cero decesos por Covid–19 en el estado de Tlaxcala, en los últimos días han aumentado las cifras de contagios y la posibilidad de ingresos a hospitalización”, subrayó el epidemiólogo.

Se exhorta a la población a respetar los protocolos de sanidad en espacios públicos como: restaurantes, cafeterías, cines, tiendas departamentales, supermercados, gimnasios, balnearios, teatros y auditorios, procurando elegir los lugares abiertos y evitar aglomeraciones que contribuyan a un riesgo de contagio.

“Es imperativo el uso correcto de cubrebocas o mascarillas (que cubra nariz y boca), fuera de casa y en espacios públicos, para que se impida el paso libre de las gotitas respiratorias o de flügge (de saliva o de moco, de la boca o de la nariz) que es expulsado al hablar, estornudar, toser o respirar; por lo que se sugiere evitar tocar o manipular a cada rato el cubrebocas”, puntualizó el especialista.

Se recomienda mantener la sana distancia entre personas, de preferencia metro y medio, acudir a espacios abiertos y ventilados, lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, o bien, realizar higiene de manos con alcohol gel al 70 por ciento, con la técnica adecuada, para mantener las manos libres de virus, microbios o bacterias.

Ante síntomas como tos, dolor de cabeza, fiebre o dificultad para respirar, acompañados de dolor faríngeo, de articulaciones y muscular, ausencia del gusto o del olfato, dolor constante en el pecho, respiración acelerada, conjuntivitis y escalofríos, acudir a los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS) en las Unidades de Medicina Familiar de la entidad, excepto en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 17 de Amaxac de Guerrero, para ser revisado, valorado, diagnosticado, y de ser el caso, iniciar tratamiento. Los derechohabientes de la UMF número 17 pueden acudir al MARSS de cualquiera de las UMF más cercanas a su domicilio.

Para mantener el virus lejos de nuestro hogar y nuestra familia, debemos protegernos con todas las medidas de prevención y no bajar la guardia, porque aún vacunados, existe la posibilidad de contagio.