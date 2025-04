IMSS atenderá sólo servicios de urgencias y hospitalización Jueves y Viernes Santos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala sólo atenderá servicios de urgencias –como sábados y domingos–, el jueves 17 y viernes 18 de abril, por lo que se contará con el personal suficiente y capacitado para cubrir con guardias las emergencias y los servicios de hospitalización, informó el titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, Fernando Moncada Jiménez.

“Los servicios de urgencias, hospitalización y cirugía estarán disponibles en el Hospital General de Zona (HGZ) número uno, “La Loma” y el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) número 8, ambos en la ciudad de Tlaxcala, y en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) número 2, en la ciudad de Apizaco”, precisó Moncada.

Detalló que los servicios de urgencias y atención médica continua se brindarán mediante el modelo de atención Triage, posibilitando así que los especialistas del IMSS logren preservar la vida de personas que sufren algún tipo de accidente o complicaciones por enfermedades del corazón, respiratorias y de tipo metabólico, principalmente; en cuyo caso deberán presentarse en cualquiera de los tres hospitales IMSS de la entidad.

La atención se brinda a todos los derechohabientes que soliciten el servicio, presentando su Cartilla Nacional de Salud o su Número de Seguridad Social (NSS). Además, el servicio de atención médica continua que opera en las 14 Unidades de Medicina Familiar (UMF), podrá ser utilizado cuando las y los pacientes no requieran hospitalización y el padecimiento no ponga en riesgo su vida, excepto en la UMF número 17, en Amaxac de Guerrero, precisó Moncada,

“Las 11 Unidades Médicas de Tiempo Completo que otorgan consulta de Medicina Familiar los siete días de la semana, no brindarán servicio de jueves a sábado, retomando su servicio de forma ordinaria hasta el domingo 20 de abril”, subrayó el jefe de Servicios.

También, recomendó que durante las vacaciones de Semana Santa, se debe evitar la exposición prolongada al sol entre las 11 y las 16 horas, cuando la radiación solar es más intensa, usar ropa clara y de manga larga, sombrillas, sombrero de ala ancha para proteger la cara, cubrir los ojos con lentes oscuros, usar protector o bloqueador solar con un factor de protección solar (FPS) de 50 y aplicarlo 20 minutos antes de la exposición y no realizar ejercicio al aire libre para evitar quemaduras solares, deshidratación y golpe de calor.

“En esta temporada es importante no consumir mariscos crudos y priorizar el consumo de alimentos y carnes bien cocidas; no consumir alimentos en lugares no establecidos y con poca higiene; tomar suficiente agua simple para evitar deshidratación, no consumir bebidas alcohólicas o azucaradas y evitar la automedicación”, comentó el jefe médico.

Para evitar accidentes, es importante no manejar cansados o después de haber consumido bebidas alcohólicas; además se recomienda continuar con las medidas de higiene para evitar el contagio de enfermedades respiratorias, alérgicas y gastrointestinales, a través del lavado constante de manos con agua y jabón, sanitización con alcohol gel a 70 por ciento, y uso correcto de cubrebocas en lugares cerrados y concurridos.