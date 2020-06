Imputaciones en contra de dirigencia del PAN son porque somos incluyentes: Temoltzin

El líder estatal del PAN, José Gilberto Temoltzin Martínez negó que su partido haya tenido injerencia en los movimientos y determinaciones en el Congreso local y estimó, que las imputaciones en su contra, obedecen a que las decisiones políticas y electorales del albiazul ya no se toman “por dos o tres personas y porque somos incluyentes”, situación que a algunos “no les gusta”.

En conferencia de prensa, el presidente del Comité Directivo Estatal del albiazul lamentó que su partido haya sido involucrado –en este caso por su correligionaria Leticia Hernández– en pugnas y diferencias al interior del Congreso local, como fue la no aprobación de un artículo transitorio en la reforma legal para garantizar que las mujeres encabecen las listas de representación proporcional de partidos, así como el cambio en comisiones.

“Los cargos administrativos o funciones internas en el Poder Legislativo es un tema que le competa al PAN, nosotros no tenemos que ver en lo que al interior del Congreso se dé o se dio y que en opinión personal no podemos estar de acuerdo, pero somos respetuosos, sabemos cómo se desarrollan los trabajos al interior del Congreso, tenemos experiencia en eso, así que no podemos asumir responsabilidades que no nos corresponden, mucho menos aceptaremos que nos quieran involucrar”, dijo el dos veces diputado local.