Impunidad erosiona combate a la corrupción; urge cambiar de políticas públicas contra ese flagelo

La impunidad erosiona los esquemas y políticas públicas del combate a la corrupción, por ello, es necesario cambiar el modelo represivo y persecutorio por uno pacífico y de reconciliación, en donde no haya tolerancia a actos contrarios a la ley, pero que permita recuperar la credibilidad ciudadana.

Durante el “Foro Hacia la Construcción de la Política Criminal Anticorrupción”, que se llevó a cabo este jueves en el patio vitral del Congreso del estado, organizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del estado de Tlaxcala, los participantes coincidieron en la necesidad de cambiar el modelo punitivo para buscar, a través de la educación y otros valores, mejores prácticas en el ejercicio de la función pública.

Ahí, el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Serafín Ortiz Ortiz consideró que es necesario construir una nueva política criminal ante la corrupción, la cual podría basarse en la formación cívica y de valores de los servidores públicos.

“La primera propuesta es la formación cívica y de valores de los servidores públicos porque una sociedad en estado de anomia (ausencia de un cuerpo de normas que gobiernen las relaciones entre las diversas funciones sociales), como es la mexicana, con una pérdida de valores, de respeto y de observancia de las normas, entonces hay que mirar cómo dar formación cívica y de valores a los servidores públicos en el oficio que ejercen para evitar abusos”.

Además de ello, el rector de la máxima casa de estudios del estado también se pronunció por la utilización de medios electrónicos para la vigilancia de inculpados o probables delincuentes, la sensibilización publica para la denuncia ciudadana y, por último, la instauración de un fondo de recompensas para incentivar la denuncia de actos de corrupción.

Estas propuestas que fueron respaldadas por Ricardo Rodríguez Ceciliano, director de Vinculación de Estrategias de la Fiscalía de la Ciudad de México, quien sostuvo que es necesario modificar la visión de la política anti criminal, pues ésta debe responder a los cambios y transformaciones del delito.

“El reto es cambiar la política represiva y persecutoria que ha predominado por una política de pacificación y reconciliación que contribuya a vivir en paz y recuperar la credibilidad ciudadana hacia la institución responsable de regular justicia”.

Por su parte, el director general en Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez, Edilberto Vázquez González enfatizó que si bien es necesario modificar el marco legal, éste debe priorizar “cero tolerancia y no dejar impune ningún acto de corrupción, lo cuales deben ser sancionados”.

No obstante, enfatizó que el tema y las acciones en contra de la corrupción no deben banalizarse por las instituciones y el Estado, con frases como “los otros robaban más”, y, sobre todo, impulsar acciones para incentivar las denuncias, ya que la gente conoce muy bien los cambios de las personas cuando acceden al poder, ya que “como dice la frase, el amor y el dinero no se pueden ocultar, y más, porque cuando llegan al poder, muchos cambian de vida y hasta esposa”.

Durante el foro también participaron magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, activistas y funcionarios estatales, quienes coincidieron en la importancia de fomentar la cultura de la denuncia contra los actos de corrupción.