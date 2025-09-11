Jueves, septiembre 11, 2025
Impulsará AHMET programas de capacitación en alianza con Amextour

José Carlos Avendaño

La Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala (AHMET) firmó un convenio de colaboración con la Federación de Operadores Turísticos de México (Amextour), con el propósito de impulsar programas de capacitación, de promoción turística y responsabilidad social.

“El turismo no sólo es una actividad económica, es una herramienta de desarrollo social y con este convenio impulsaremos programas de capacitación, de promoción turística y responsabilidad social, a efecto de elevar la ocupación hotelera y apoyar a las personas en situación de movilidad y vulnerabilidad”, expuso Virgilio Medellín Viveros, presidente de la AHMET, antes de firmar el convenio con el dirigente de la Amextour, Luis Gilberto González Arocha.

Agregó que con la firma de este convenio, Tlaxcala se vuelve en referente de calidad, hospitalidad e impulsa un modelo de turismo que pone al centro a las personas, “es un paso firme hacia el crecimiento de nuestro sector y hacia la construcción de un futuro con más oportunidades para todos”.

El objetivo del acuerdo es fortalecer al sector hotelero de Tlaxcala promoviendo la calidad, competitividad y crecimiento de sus agremiados en beneficio de los viajeros y del desarrollo económico regional.

Para ello, se desarrollarán programas de capacitación y profesionalización dirigidos a operadores turísticos y hoteleros; impulsar acciones de turismo responsable con un enfoque de inclusión y apoyo a personas de movilidad o vulnerabilidad; promover proyectos de difusión, intercambio y promoción turística fortaleciendo la proyección de Tlaxcala y del país como destino de calidad y de servicios; y ofrecer promociones con descuentos especiales en eventos con previo acuerdo.

Ambas asociaciones reconocen que el turismo es un motor de desarrollo social y económico, y que la unión de esfuerzos permitirá ofrecer mejores oportunidades a viajeros, turistas y comunidades.

En tanto, Luis Gilberto González Arocha manifestó que hace algunos meses empezaron a buscar la integración con la AHMET para hacer negocio con base en buenas prácticas, pues entienden que la cadena de valor del turismo tiene que estar lista para enfrentar los retos de un turismo dinámico y en constante evolución.

“Para eso, pensamos que teníamos que enfocarnos en capacitaciones, en promociones diferenciadas y, por supuesto, estar muy ligados con los medios de comunicación, porque son nuestra ventana hacia el exterior de lo que hacemos”, apuntó.

