Impulsan desde el Congreso reflexión sobre el papel ciudadano en la lucha contra la corrupción

La Redacción

En el Patio Vitral del Congreso del estado, el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y el Comité de Participación Ciudadana realizaron el conversatorio “Rol de la sociedad en la lucha contra la corrupción” y la conferencia “Gobierno Abierto y prevención de la corrupción”, con el propósito de fomentar la reflexión sobre la importancia de la participación ciudadana en el fortalecimiento de la integridad pública y la transparencia.

En su mensaje de bienvenida, la presidenta de la mesa directiva del Congreso del estado, diputada Maribel León Cruz señaló que la corrupción representa uno de los mayores desafíos que enfrenta México, pues “no solo vulnera las instituciones, sino que debilita la confianza, limita el desarrollo y afecta directamente la vida de las personas”.

Enfatizó además que su combate requiere del compromiso conjunto entre autoridades y sociedad.

Por su parte, Yaneli del Razo Enríquez, en representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, destacó que la participación activa de la sociedad es la clave para erradicar la corrupción, al señalar que “su combate es una tarea de todos”.

Durante el conversatorio, las y los participantes coincidieron en que la corrupción es un fenómeno de comportamiento humano que debe prevenirse desde la infancia, a través de la educación y el fortalecimiento de los valores en el núcleo familiar. Subrayaron la necesidad de revalorizar principios democráticos como la honestidad, promover la cultura de la denuncia y asumir una responsabilidad individual ante este problema.

En la conferencia sobre Gobierno Abierto, David Cabrera Canales destacó que la participación ciudadana es el eje fundamental para construir instituciones más transparentes y confiables.

