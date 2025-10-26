Impulsan competencias digitales con programa Cuantrix en educación básica en Tlaxcala

La directora de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Alma Rosa Sampedro Reyes anunció la puesta en marcha del programa “Cuantrix” en 10 primarias del estado, iniciativa que busca fortalecer las competencias digitales de niñas, niños y adolescentes a través del uso pedagógico de la tecnología.

En entrevista, explicó que este proyecto se implementa en colaboración con Fundación Televisa, y será clave para “acercar a nuestros estudiantes a las ciencias, la computación y la programación”, con el objetivo de impulsar la innovación y el pensamiento lógico desde el aula.

La funcionaria destacó que se dio inicio oficial a la fase operativa del programa tras haber concluido la etapa de formación docente. “El objetivo de este programa es precisamente impulsarlo desde una iniciativa donde podamos acercar a nuestros niños a la tecnología y, por supuesto, a la programación”, indicó.

Explicó que esta estrategia se alinea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, al promover comunidades de aprendizaje integradas por maestros, alumnos y familias. “Lo que se busca es hacer comunidades de aprendizaje desde el aula, a a escuela y la comunidad”, subrayó.

Detalló que el programa contará con materiales interactivos y herramientas digitales proporcionadas por Fundación Televisa, con el fin de promover la creatividad y la resolución de problemas mediante el pensamiento lógico. “Promover el desarrollo de habilidades digitales de nuestros alumnos y acercarlos mucho a la tecnología es fundamental en este momento”, enfatizó.

La directora informó que actualmente son 10 primarias las que participan en esta primera etapa, con la capacitación de 240 docentes, quienes replicarán estos conocimientos en el aula. De esta manera, se beneficiará a 6 mil 593 estudiantes de nivel primaria y secundaria.

“Se va a implementar por primera vez Cuantrix”, afirmó, al destacar que este programa se suma a otras iniciativas tecnológicas, como robótica y LEGO Bricks, también impulsadas por la SEPE y Fundación Televisa.

Sampedro Reyes explicó que el programa no se limita al uso de dispositivos, sino que está orientado a fines educativos y formativos. “Este programa busca la resolución de problemas mediante el pensamiento lógico y, por supuesto, la creatividad de la tecnología”, dijo.

Sobre el impacto futuro para los estudiantes, destacó que esta formación temprana en competencias digitales será determinante para su desarrollo profesional. “Cuantrix es un elemento clave para cerrar de manera importante la brecha digital, ya que se viene promoviendo el pensamiento computacional y el uso de la tecnología desde edades tempranas”, puntualizó.

Adelantó que se prevé la incorporación gradual de más escuelas y niveles educativos, incluyendo preescolar. “Ahorita iniciamos con primaria y secundaria, pero queremos incluir a preescolares”, comentó.

Subrayó que este programa responde a las nuevas demandas del mercado laboral global, donde la tecnología, la inteligencia artificial y la economía digital requieren perfiles altamente capacitados desde la educación básica.

En cuanto a la participación de los padres de familia, hizo un llamado a integrarse activamente en las actividades del programa. “Les pedimos que se integren a hacer comunidades de aprendizaje con sus hijos. Estamos apostando por una educación digital, inclusiva, creativa y con una visión a largo plazo”, indicó.

Finalmente, destacó que esta estrategia busca no solo formar consumidores de tecnología, sino creadores. “Estamos seguros que va a servir mucho para su preparación a futuro”, concluyó.