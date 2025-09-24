Miércoles, septiembre 24, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Impulsa policía municipal de Tlaxcala la cultura de prevención entre estudiantes

La Redacción

A fin de fortalecer la cultura del autocuidado entre las nuevas generaciones, elementos de la policía municipal de Tlaxcala impartieron una plática preventiva a alumnos de la Telesecundaria Luis Pasteur, ubicada en la comunidad de La Trinidad Tepehitec.

- Anuncio -

La actividad se llevó a cabo como parte de las acciones de coordinación territorial para la paz y prevención del delito implementadas por la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del municipio.

En esta ocasión, los elementos policiales interactuaron con los estudiantes, a fin de fomentar medidas de autoprotección y concientización sobre los riesgos en su entorno, a fin de prevenir la violencia, así como el consumo de sustancias nocivas para la salud.

Con estas acciones, la policía municipal de Tlaxcala avanza en el fortalecimiento de una cultura de autocuidado que contribuya a una comunidad estudiantil sana y libre de adicciones.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Invierte gobierno estatal 18 mdp en uniformes para educación básica y bachillerato

La Redacción -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el arranque oficial del programa de Uniformes Escolares Gratuitos para niñas, niños y jóvenes de Educación Básica y...

Fernando Chico Pardo compra el 25% de Banamex

La Jornada -
Ciudad de México. El empresario mexicano Fernando Chico Pardo compró una cuarta parte de las acciones de Banamex, en una operación que marca el...

Alumnos piden destitución de directora del Tecnológico de Texmelucan

Isaí Pérez Guarneros -
Alrededor de 50 estudiantes del Instituto Tecnológico Nacional de México, campus San Martín Texmelucan, realizaron una manifestación este miércoles frente a las instalaciones para...

Más noticias

Detienen a 38 presuntos miembros de La Luz del Mundo con réplicas de armas

La Jornada -
Durante las acciones realizadas por instituciones federales en contra de grupos del crimen organizado, en el municipio de Vista Hermosa, en Michoacán, detuvieron a...

Petro pide abrir un “proceso penal” contra Trump por bombardeos a lanchas en el Caribe

La Jornada -
Nueva York. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el martes en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se investigue...
00:01:12

Igual que en territorio mexicano, Salinas Pliego arrastra adeudos fiscales en EU, no paga lo que debe: CSP

La Jornada -
Ciudad de México. La fianza que tuvo que pagar el empresario Ricardo Salinas Pliego, derivada de un juicio que enfrenta en Nueva York, se...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025