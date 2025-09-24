Impulsa policía municipal de Tlaxcala la cultura de prevención entre estudiantes

A fin de fortalecer la cultura del autocuidado entre las nuevas generaciones, elementos de la policía municipal de Tlaxcala impartieron una plática preventiva a alumnos de la Telesecundaria Luis Pasteur, ubicada en la comunidad de La Trinidad Tepehitec.

La actividad se llevó a cabo como parte de las acciones de coordinación territorial para la paz y prevención del delito implementadas por la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del municipio.

En esta ocasión, los elementos policiales interactuaron con los estudiantes, a fin de fomentar medidas de autoprotección y concientización sobre los riesgos en su entorno, a fin de prevenir la violencia, así como el consumo de sustancias nocivas para la salud.

Con estas acciones, la policía municipal de Tlaxcala avanza en el fortalecimiento de una cultura de autocuidado que contribuya a una comunidad estudiantil sana y libre de adicciones.