Impulsa Lorena Ruíz inclusión financiera con enfoque de género en el Congreso de Tlaxcala

Esta mañana, el Patio Vitral del Congreso del Estado de Tlaxcala fue sede del foro “Inclusión financiera con perspectiva de género”, un espacio que reunió a especialistas, autoridades y sociedad civil para dialogar sobre la necesidad de garantizar el acceso equitativo a servicios financieros. La presidenta de la Comisión Permanente, diputada Lorena Ruiz García, señaló que este foro permite buscar soluciones concretas para abatir las disparidades en el sistema financiero. “La inclusión financiera no es un lujo; es una necesidad. Es fundamental que nuestras mujeres tengan acceso a cuentas de ahorro, créditos, seguros y servicios de pago”, afirmó.

Durante el evento estuvieron presentes Marne Alba Amaro, gerenta estatal de Financiera para el Bienestar en Puebla; Rafael Salas Vázquez, coordinador de sustentabilidad y economía circular de la Secretaría de Economía; así como autoridades estatales y municipales. La primera ponencia, titulada “Innovación financiera”, expuso la desigualdad que enfrentan las mujeres en el sistema económico y la importancia de dotarlas de herramientas para transformar esa realidad.

El foro incluyó diversas ponencias con títulos como “Tu historia no es casual”, “Tu proceso no fue en vano”, “Tu voz no es innecesaria”, “Avances y limitaciones para lograr la inclusión financiera en las personas migrantes en retorno por deportación”, “Prácticas de éxito en perspectiva de género” y “Expandiendo la inclusión financiera de las mujeres en México 2025”. Además, se llevó a cabo una expo venta artesanal que promueve el talento y el emprendimiento local.