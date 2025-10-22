Miércoles, octubre 22, 2025
NoticiasPolítica

Impulsa Lorena Ruiz el empoderamiento de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama

La Redacción

En el Patio Vitral del Congreso del estado se llevó a cabo la conferencia “El empoderamiento después del cáncer de mama como un éxito de vida”, organizada por la fundación EsmeRoss A.C., en colaboración con la diputada Lorena Ruiz García, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

- Anuncio -

Durante el encuentro, mujeres que enfrentan o han superado esta enfermedad compartieron un espacio de reflexión y esperanza al escuchar la ponencia de la coach Fernanda Medellín, quien abordó el proceso de sanación emocional y personal como un acto de fortaleza y éxito de vida.

Asimismo, personas solidarias se sumaron a la causa apadrinando a mujeres que actualmente reciben tratamiento, reafirmando el compromiso social de acompañarlas en su recuperación y de promover una cultura de apoyo, empatía y empoderamiento femenino.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

El deporte nos une, transforma y aleja de la violencia: Alfonso Sánchez

José Carlos Avendaño -
“El deporte nos une, porque es una de las herramientas más efectivas para prevenir la violencia y fortalecer el tejido social. Fomenta la disciplina,...

Vecinos de Cocoyotla detectan pozo clandestino y extracción de agua con una pipa de 40 mil litros

Martín Hernández Alcántara -
Vecinos y activistas del colectivo San Matías Cocoyotla en Defensa del Agua denunciaron este miércoles, a través de redes sociales, la presunta extracción masiva...

Ayuntamiento de Tlaxcala invita a la población a participar en Encuesta Intercensal 2025 del Inegi

La Redacción -
El ayuntamiento de Tlaxcala abrió sus puertas a los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), quienes se encuentran recorriendo el municipio...

Más noticias

No hay nuevos impuestos para contribuyentes en Ley de Ingresos: Sheinbaum

La Jornada de Oriente en Línea -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que en la ley de Ingresos que se encuentra a discusión en el Senado haya nuevos...

Aún incomunicadas, 93 comunidades afectadas por lluvias en 5 estados: SICT

La Jornada -
Ciudad de México. Al dar a conocer el balance de la atención a la emergencia en cinco entidades provocado por las lluvias, el secretario...

Sarkozy va a prisión en Francia

La Jornada -
París. Nicolas Sarkozy se convirtió ayer en el primer ex jefe de Estado de Francia entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025