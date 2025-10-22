Impulsa Lorena Ruiz el empoderamiento de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama

En el Patio Vitral del Congreso del estado se llevó a cabo la conferencia “El empoderamiento después del cáncer de mama como un éxito de vida”, organizada por la fundación EsmeRoss A.C., en colaboración con la diputada Lorena Ruiz García, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Durante el encuentro, mujeres que enfrentan o han superado esta enfermedad compartieron un espacio de reflexión y esperanza al escuchar la ponencia de la coach Fernanda Medellín, quien abordó el proceso de sanación emocional y personal como un acto de fortaleza y éxito de vida.

Asimismo, personas solidarias se sumaron a la causa apadrinando a mujeres que actualmente reciben tratamiento, reafirmando el compromiso social de acompañarlas en su recuperación y de promover una cultura de apoyo, empatía y empoderamiento femenino.