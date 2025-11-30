Impulsa gobierno de Alfonso Sánchez García el autocuidado femenino con activación física

En seguimiento a los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres, el ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, realizó una sesión especial de activación física dirigida a mujeres de la capital, con el propósito de promover el autocuidado, la salud y el desarrollo integral de este sector de la población.

Al respecto, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Lizbeth Briones Sánchez destacó que estas jornadas buscan fortalecer el bienestar integral de las mujeres a través de acciones que fomenten hábitos saludables.

“Tenemos que impulsar de forma positiva todos los aspectos de la vida de las mujeres, y algo que muchas veces dejamos al final es el autocuidado. Por eso son necesarios estos espacios, para que las mujeres regresen a sí mismas y digan: ‘Yo también soy importante, merezco hacer ejercicio, merezco sentirme mejor”, enfatizó.

La clase de activación se llevó a cabo en la Plaza de la Constitución, donde el coach Paul Jiménez, del Gimnasio Anytime Fitness Plaza Ocotlán, puso en movimiento a las participantes, quienes respondieron con entusiasmo, energía y actitud positiva.

El Gimnasio Anytime Fitness Plaza Ocotlán, bajo la dirección de María del Carmen García, se sumó a esta iniciativa al impartir la sesión de manera gratuita en solidaridad con los 16 Días de Activismo que impulsa el IMM. Además, ofreció a las participantes inscripción sin costo —con solo mencionar su asistencia a esta actividad— así como diversas promociones especiales enfocadas en fortalecer su bienestar.