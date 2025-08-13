Impulsa Coeprist registro georreferenciado de establecimientos que brindan servicios de salud en Tlaxcala

En el marco de la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) de Tlaxcala, se presentó el avance del Tablero de Control de Registros de Establecimientos Objeto de Verificación, herramienta implementada por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist) para ampliar la cobertura y supervisión de unidades de salud en la entidad.

Durante su intervención, la titular de la Coeprist, Mónica Jazmín Jiménez Gutiérrez explicó que detectaron que la regulación estaba concentrada únicamente en municipios centrales y focales, dejando fuera a otras localidades. “Al tomar la comisión nos dimos cuenta que estaba sobresaturada la regulación en algunos municipios que nada más eran los municipios centrales y focales, y nos faltaba ampliar nuestro servicio a municipios que no habían sido regulados”, señaló.

La funcionaria detalló que, gracias al uso del marco geoestadístico nacional y del directorio nacional de unidades, el tablero de control permite registrar, planear, dar seguimiento y supervisar establecimientos dedicados a prestar servicios de salud en todo el estado.

El sistema opera mediante la labor de verificadores que acuden a los municipios para captar la información de los establecimientos a través de un cuestionario. Este incluye datos como el nombre y tipo del establecimiento, municipio, vialidad y ubicación geográfica.

“Se capta la información del establecimiento a través de la aplicación de un cuestionario con información básica de la unidad económica y su referencia geográfica y se envía para integrarse en una plataforma”, explicó Jiménez Gutiérrez.

La plataforma permite a Coeprist realizar verificaciones precisas y ampliar un padrón que, antes de esta herramienta, llevaba más de 10 años sin actualizarse. “Esto nos permite mandar una verificación exacta, a establecimientos exactos, y ampliar nuestro padrón”, puntualizó.

Una de las funcionalidades del tablero es el mapeo de la información, que clasifica los establecimientos de acuerdo con su giro, lo que facilita priorizar las verificaciones y planificar la supervisión en todo el territorio estatal.

En lo que va de la implementación, Coeprist ha logrado captar información en 25 municipios, incorporando mil 100 establecimientos al padrón. “Hasta ahorita ya llevamos 25 municipios captados, de los cuales hemos ampliado el padrón a mil 100 establecimientos, lo que nos ha permitido regular la mayoría de los municipios en el estado de Tlaxcala”, informó.

La titular de la dependencia subrayó que este avance ha sido posible gracias al trabajo coordinado con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Coordinación General de Planeación e Inversión (CGPI). “Esto ha sido gracias al apoyo que me ha dado el Inegi y la CGPI, que agradezco muchísimo”, añadió.

El CEIEG, que integran dependencias estatales, federales y municipales, busca mejorar la integración, actualización y uso de la información estadística y geográfica en Tlaxcala para respaldar la toma de decisiones públicas.

Con este tablero, la Coeprist espera completar el registro de establecimientos de salud en los 60 municipios del estado y actualizar periódicamente la información para mantener una supervisión oportuna.

