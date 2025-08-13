Martes, agosto 12, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Impulsa alcalde Alfonso Sánchez a emprendedores con edición del “Mercado Joven” en agosto

La Redacción

El gobierno municipal de Tlaxcala, que encabeza el presidente Alfonso Sánchez García, a través del Instituto Municipal de la Juventud, lanzó la convocatoria para que jóvenes de entre 18 y 29 años de edad participen en la edición de agosto del “Mercado Joven”, en el marco del Mes de la Juventud.

- Anuncio -

Por primera vez, esta iniciativa se desarrollará durante tres días consecutivos, de manera totalmente gratuita, en la explanada del mercado municipal “Emilio Sánchez Piedras”.

Gracias al respaldo del edil capitalino, esta edición especial busca impulsar a las y los emprendedores jóvenes del municipio, ofreciéndoles un espacio de promoción, venta y vinculación que contribuya al crecimiento de sus proyectos productivos, a la generación de autoempleo y al desarrollo económico local.

El “Mercado Joven” se ha consolidado como una plataforma para que nuevos talentos den a conocer sus productos y servicios, además puedan establecer redes de colaboración con otros emprendedores.

- Advertisement -

Las y los interesados podrán registrarse o solicitar mayor información, vía WhatsApp, a los números 246 114 5560 y 246 462 2777.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Tiene Tlaxcala 94 proyectos registrados en Portafolio de Inversiones por mil 580 mdd: SE; nueve ya fueron concluidos

Guadalupe de La Luz Degante -
Tlaxcala tiene registrados 94 proyectos en el Portafolio de Inversión, los cuales representan alrededor de mil 580 millones de dólares, y a la fecha...

Se lleva a cabo XIV Parlamento Juvenil Tlaxcala 2025: “Conectando Perspectivas, Forjando Líderes”

La Redacción -
En el marco del Día Internacional de la Juventud, la Sala de Sesiones del Congreso del Estado de Tlaxcala fue sede de la décima...

Segunda entrega masiva: México traslada a 26 delincuentes a EU

La Jornada -
Gustavo Castillo y Emir Olivares Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron...

Más noticias

Segunda entrega masiva: México traslada a 26 delincuentes a EU

La Jornada -
Gustavo Castillo y Emir Olivares Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron...

Aunque es tiempo de mujeres persiste misoginia y machismo: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Aunque en México es tiempo de mujeres, en el país persiste la misoginia y el machismo, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum...

Prohibirá México importación de calzado terminado libre de aranceles

La Jornada -
Braulio Carbajal El gobierno de México prepara un decreto con el que prohibirá la importación de calzado terminado bajo el esquema temporal del programa IMMEX,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025