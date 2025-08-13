Impulsa alcalde Alfonso Sánchez a emprendedores con edición del “Mercado Joven” en agosto

El gobierno municipal de Tlaxcala, que encabeza el presidente Alfonso Sánchez García, a través del Instituto Municipal de la Juventud, lanzó la convocatoria para que jóvenes de entre 18 y 29 años de edad participen en la edición de agosto del “Mercado Joven”, en el marco del Mes de la Juventud.

- Anuncio -

Por primera vez, esta iniciativa se desarrollará durante tres días consecutivos, de manera totalmente gratuita, en la explanada del mercado municipal “Emilio Sánchez Piedras”.

Gracias al respaldo del edil capitalino, esta edición especial busca impulsar a las y los emprendedores jóvenes del municipio, ofreciéndoles un espacio de promoción, venta y vinculación que contribuya al crecimiento de sus proyectos productivos, a la generación de autoempleo y al desarrollo económico local.

El “Mercado Joven” se ha consolidado como una plataforma para que nuevos talentos den a conocer sus productos y servicios, además puedan establecer redes de colaboración con otros emprendedores.

- Advertisement -

Las y los interesados podrán registrarse o solicitar mayor información, vía WhatsApp, a los números 246 114 5560 y 246 462 2777.