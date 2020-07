Impugnará Hernández ante CEN del PAN su destitución como coordinadora

La diputada local Leticia Hernández Pérez anunció que impugnará ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), su remoción como coordinadora de ese grupo parlamentario en el Congreso local, pues reiteró que la medida fue un acto de violencia en su contra.

En entrevista telefónica, la panista sostuvo que la decisión de su dirigente estatal, José Gilberto Temoltzin Martínez, de deponerla del cargo obedeció a un tema de violencia política por impulsar una propuesta para que el sector femenino encabezara la lista de partido de sus candidatos de representación proporcional en el siguiente proceso electoral.

“Estaré haciendo el procedimiento correspondiente y le tocará al partido también hacer lo conducente, tengo el contacto con el Comité Ejecutivo Nacional y la persona encargada de llevar estos asuntos con quien he dialogado, pero no hay fecha determinada, pero hay pláticas de lo que tendremos que llevar a cabo y todo es al interior de mi partido. Habré de dejar un antecedente para que ninguna mujer del PAN que quiera participar en política pase por lo que su servidora está pasando”, sostuvo la congresista.

De paso, criticó al presidente del Comité Directivo Estatal de su partido, quien, a diferencia de su correligionario, Omar Milton López Avendaño, su nombramiento como coordinadora de la bancada del PAN se lo extendió, “siempre condicionado” y que muestra de ello son los documentos que envió al Poder Legislativo local que dan cuenta la temporalidad de su designación.

“Mi partido exhibió una serie de documentos, pero eso evidencia que mi nombramiento en la coordinación siempre estuvo condicionado porque se tenía un plazo, pero no así el de mi compañero, quien estuvo año y medio en la coordinación y no hay oficios donde se le pone fecha de inicio y fecha de término a su nombramiento, porque siempre tuvo esa confianza y no estuvo condicionado”, apuntó