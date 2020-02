Impugna agremiado ante el TCA la “reelección” de Edgar Tlapale como líder del sindicato 7 de Mayo

Con la finalidad de mantenerse seis años más como secretario general del sindicato 7 de Mayo, Edgar Tlapale Ramírez presuntamente ha incurrido en violaciones a los estatutos, además de amenazas y represalias contra quienes se oponen a sus intereses, denunció Pablo Flores Xochitemol, agremiado a esa organización que aglutina a personal adscrito a los tres poderes del estado y en municipios.

En rueda de prensa, el también empleado de la Secretaría de Gobierno (Segob) desde hace 24 años informó que por esos hechos el pasado 17 de febrero presentó una impugnación ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) contra la reelección de Edgar Tlapale concretada en una asamblea celebrada el 17 de enero de 2020.

Expuso que dicha asamblea fue ilegal pues no se ajustó a los estatutos ni a la Ley Federal del Trabajo, “la principal violación fue el informe del secretario, pues no fue informe, sino un recuento de que en seis años que ha hecho”. Además, el reglamento interno del sindicato no contempla la figura de reelección.

Refirió que en esa asamblea fue notoria la presión y hostigamiento hacia los delegados sindicales para que avalaran a mano alzada la continuidad de Edgar Tlapale como secretario general del sindicato de burócratas para los próximos seis años; “el estatuto marca el periodo de dirigencia de cuatro años y se amplió a seis y ahora quiere reelegirse por otros seis años”.

Flores Xochitemol también exigió al dirigente sindical que emita la convocatoria para la elección del nuevo comité ejecutivo a más tardar el 3 de marzo próximo, a efecto de que la votación se realice el 3 de abril siguiente cuando oficialmente concluye la gestión del actual comité. Observó que la este proceso debe llevarse a cabo a través del voto libre y secreto de todos los agremiados como ya lo establece la nueva reforma laboral, y no solo por delegados.

Denunció que por su actitud crítica hacia la dirigencia de Edgar Tlapale ha sido hostigado y objeto de vigilancia por lo que responsabilizó al líder sindical y su comitiva de cualquier atentado a su integridad física.

“Hay hostigamiento y persecución, ha mandado a traer a los compañeros para decirles que no deben levantarse en contra de él. No pedimos más que salga la convocatoria el 3 de marzo”, apuntó Flores Xochitemol, quien anunció su intención de contender por la Secretaría General del sindicato 7 de Mayo, para lo cual ya integró su planilla.

Respecto de la impugnación que presentó contra la asamblea en la que Edgar Tlapale fue “reelegido” para el periodo 2020-2026l, pidió al presidente del TCA, Miguel Ángel Tlapale Hernández que actúe conforme a derecho al momento de emitir su dictamen. También solicitó la intervención del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez para que se resuelva este asunto, pero “estoy dispuesto a llegar hasta donde sea necesario”, asentó.