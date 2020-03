Por improductividad, TSJE da de baja a 10 empleados; 60 más en observación

Por carecer de una labor específica que justifique el salario que les pagan y porque no aportaban ninguna “productividad”, al menos 10 trabajadores del Poder Judicial fueron despedidos y otros 60 están en proceso de revisión y evaluación para determinar su continuidad, informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE), Fernando Bernal Salazar.

En entrevista, el magistrado puntualizó que la medida forma parte de un proceso de reingeniería al interior del Poder Judicial, que busca optimar los recursos y garantizar la correcta aplicación de los mismos.

“Queremos que todos produzcan y que estén devengado el sueldo en realidad y contribuyan, lo que se pretende en esta administración es mejorar la administración de justicia y sobretodo la credibilidad de personas en el Poder Judicial”.



Abundó: “Se va a recortar a más personas que se están paseando con el folder en los pasillos del Poder Judicial y que no son necesarios, ellos serán dados de baja, ahorita son 10 personas que han sido dados de baja y tenemos en observación 60 nombramientos y si no funcionan y no tienen una función específica que esté dando alguna productividad se le darán las gracias”, espetó.

Detalló que los empleados que están en observación corresponden a áreas administrativas como archivo, mantenimiento, Secretaría Ejecutiva, Consejo de la Judicatura, recursos humanos y materiales.

Sin embargo, Bernal Salazar dejó en claro que no se trata de “aviadores”, personas que cobran sin ir a laborar, pues aseguró que en todos los casos, sí llegan a Ciudad Judicial, laborar, pero “no tienen una función específica”, por tanto, no justifican el salario que perciben

“No son aviadores, son personas que estaban en el Poder Judicial… no tenían una función específica, tenían por ejemplo encargado de una oficina que a lo mejor no estaba realizando una función que a la mejor no justificaba ese salario y a lo mejor lo que realizaba podía ser realizado por otra persona y podía tener las dos actividades y no era necesario. Estoy hablando de 10 salarios de aproximadamente entre los 3 mil y 4 mil pesos quincenales”.

No obstante, Bernal Salazar enfatizó que en torno a esta medida “no se trata de quitar para poner, se trata de quitar lo que no funciona y optimizar los recursos humanos; así como los materiales, pero en este caso los humanos”.

Por ello anunció que los ahorros que tendrán por este ajuste serán destinados a la compra de mobiliario, pues existen áreas donde los empleados carecen de sillas.