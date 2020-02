Improcedente el juicio político en mi contra como síndico de Axocomanitla: Santamaría

El síndico de Axocomanitla, José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl confió en que la solicitud de juicio político que promovieron en su contra se deseche por improcedente, pues aseguró que se ha conducido con transparencia y honestidad.

El representante legal de esa Comuna aseguró que no ha sido notificado del proceso que ha iniciado el Congreso del estado y que a diferencia de la autoridad de Huamantla, no ha sido citado por los diputados para defenderse de las acusaciones.

“Pienso que no habrá nada y que en el camino se perdió porque no han dicho nada. Según dijeron que me notificarían, pero no han dicho nada y no he sabido nada, así que todo sigue como si no hubieran hecho nada en mi contra”, explicó en entrevista.