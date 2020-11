No se permitirán imposiciones de la dirigencia nacional en candidaturas de Morena: militantes

Simpatizantes y militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) advirtieron que no permitirán que Mario Delgado, nuevo dirigente nacional de ese partido político, imponga candidaturas para las elecciones del próximo año en Tlaxcala ni en el comité estatal de ese instituto.

En rueda de prensa, este grupo de morenistas que apoyaron la candidatura de Gibrán Ramírez Reyes a la dirigencia nacional de Morena, advirtieron que la aplicación del “dedazo” solamente provocará división entre la militancia y generará el voto de castigo en los comicios que tendrán lugar en 2021 para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo locales, así como las 60 presidencias municipales y las de comunidad.

Al respecto, la ex diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Floria María Hernández Hernández, y Agustín Sánchez Corona, de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Democráticas Sociales (Ceosd), exigieron a la dirigencia nacional de Morena consensuar con la militancia tlaxcaltecas las decisiones que tome rumbo a las elecciones del próximo año.

“No vamos a permitir que venga y designe cargos y candidaturas a diestras y siniestra, esos espacios tienen que ser consensuados con el resto de los grupos de Morena, si es por dedazo no vamos a estar de acuerdo, pues ya se manejan nombres. El camino es de trabajo e incluyente con los grupos, de no ser así no los vamos a avalar”, advirtieron.