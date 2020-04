Es imposible que empresas resistan dos meses de inactividad productiva: Canacintra

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Tlaxcala, Marcos del Rosario Haget aseveró que es imposible que las empresas resistan dos meses de inactividad, principalmente las pequeñas, por lo que hizo votos para que al finalizar abril aumente el catálogo de factorías que reinicien actividades, como el ramo automotriz, pues ayudaría a mitigar los efectos de la contingencia sanitaria por el Covid–19.

En entrevista, advirtió que en caso contrario se perdería un importante número de fuentes laborales.

En cuanto a los paros técnicos, Del Rosario Haget expuso que en la primera semana de mayo concluirían algunos y junto con ello espera que el gobierno federal amplíe el catálogo de empresas que puedan abrir sus puertas para reactivar la economía.

Además, mencionó que Canadá y Estados Unidos prevén retomar la producción en la industria automotriz en mayo, por lo que México debe hacerlo también, pues de lo contrario no se podría fabricar un solo vehículo.

Recordó que el gobierno federal ha señalado que una de las industrias que de manera inicial se reactivará es la automotriz, por lo que confió que se cumpla con ello.

Asimismo, expuso que no es viable citar un número de trabajadores que se encuentran en paro técnico por la movilidad que se registra, pero estimó que el 50 por ciento de unos 12 mil empleos del sector automotriz son los que están en esa condición.

Tras mencionar que las empresas afiliadas a Canacintra se encuentran en paros intermitentes, dependiendo de sus necesidades, anunció que esta semana se levantará una encuesta entre sus socios para conocer las condiciones en las que se encuentran.

Marcos del Rosario agregó que la reunión que sostuvieron la semana pasada con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, tuvo como fin establecer un “pacto de caballeros” en el que las empresas se comprometieron a no despedir personal y los sindicatos a no meterse en otras empresas, pues no “hubo acuerdos adicionales a ellos”.

Explicó que los sindicatos no deberán entrometerse en centros de trabajo en donde tenga presencia otro sindicato o central obrera, a fin de no generar inestabilidad laboral en el estado y están a la espera de que el gobierno estatal dé a conocer los apoyos que establecerá para el sector productivo.

Señaló que el estado ya estableció los mecanismos de apoyo con recursos propios para el sector productivo, pero lo que no se ha podido resolver es el tema federal y ello podría provocar el recorte de personal, “pues como empresas hay la voluntad de pagar a los trabajadores, pero sin recursos no se podrá hacer”.

El presidente de Canacintra confió que esta parálisis, a causa de la contingencia sanitaria, pueda levantarse pronto, además de que se debe promover el consumo local, lo cual consideró que son medidas buenas para superar los efectos que deja el Covid–19.