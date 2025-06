Imponer sanción por venta de alimentos “chatarra” afuera de escuelas, no es la vía: SEPE; convoca a municipios a apoyar con estrategias

Pese a que todavía existe resistencia por parte de vendedores ambulantes para evitar venta de alimentos “chatarra” afuera de planteles escolares, Homero Meneses Hernández, titular de la Secretaría de Educación Pública del estado (SEPE), descartó la posibilidad de aplicar sanciones, pero sí convocará a municipios a implementar medidas de apoyo.

Sin embargo, afirmó que el programa para la eliminación de este tipo de productos va “muy bien” dentro de las escuelas de la entidad, aun cuando al inicio también se observó “un poco” de rechazo, sobre todo por parte de algunos vendedores y directores, “porque ciertamente representa un ingreso menor pequeño”.

Pero sostuvo que en la actualidad, a partir del 29 de marzo pasado cuando entró en vigor la disposición legal que prohíbe la venta y promoción de comida “chatarra” en los planteles educativos del estado, estos se “han adaptado rápidamente, ya no tenemos problema”.

Asimismo, reconoció que es necesario avanzar más en el tema de la reglamentación, sobre todo afuera de las escuelas, donde los municipios apoyan en la supervisión, pues “sí hay una dificultad todavía mayor respecto de los que sucede” en la parte exterior, por lo que hay “mucho trabajo por hacer”.

Subrayó que esta situación ha sido más compleja y citó como ejemplo que en una primaria de Axocomanitla, el propietario o trabajador de una papelería ubicada enfrente, cruza la calle para entregar comida “chatarra” a algunos niños que estaban en el barandal.

Por ello, subrayó que la idea es “seguir hablando con los municipios para apoyar”, como lo hace el de Zacualpan, pues la alcaldesa Sandra Corona Padilla, quien es titular del Comité de Salud de ese nivel de gobierno, por iniciativa propia ha implementado distintas estrategias.

“Yo quería hacer asambleas informativas que ella encabezara con todos los presidentes pero no dio tiempo, esperemos que ahorita en julio y agosto sí nos dé para que la presidenta nos ayude en una estrategia de comunicación para todos los municipios en ese tema”, resaltó.

A pregunta expresa, el secretario respondió que la sanción no es el camino para que las y los expendedores ambulantes externos eliminen de su oferta ese tipo de productos, “es más bien hacer conciencia de que no les vendan a los niños durante clases”, como lo propuso un maestro, para que esos comerciantes no se acerquen a los barandales cuando el alumnado sale al receso.

“Ya afuera se supone que van sus papás a recogerlos y es responsabilidad de los ellos. Yo no veo un esquema de sanción”, recalcó e insistió en que no debe continuar la venta de este tipo de productos que afecta a la niñez.

Resaltó la importancia de convencer a ambulantes “que no lo hagan”, pues la plantilla docente no se da a basto para vigilar a cientos de estudiantes ni en cumplir con otras tareas; por tanto, remarcó que se requiere ejecutar un trabajo gradual y permanente.