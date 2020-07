Implementará UAT programa especial de apoyo para pago de cuotas de reinscripción, anuncia rector

La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) implementará un programa especial de apoyo a estudiantes que, por efectos de la pandemia de Covid-19 en su economía familiar, no han cubierto o no puedan cubrir las cuotas de reinscripción al semestre de otoño 2020, que iniciará el 17 de agosto próximo de manera virtual.

Las condiciones y requisitos de este esquema de apoyo serán dados a conocer la siguiente semana, informó el rector Luis Armando González Placencia, quien observó que el Reglamento General de Pagos de la máxima casa de estudios exige cubrir esas cuotas para el trámite de reinscripción al siguiente periodo académico.

El anuncio de este programa especial de apoyo fue hecho por el rector a través de un mensaje difundido en la página de Facebook de la institución para dar la bienvenida al estudiantado y al personal docente que se integra al semestre de otoño 2020, cuyas clases serán a través de las plataformas digitales para evitar riesgos de contagio de Covid-19 entre la comunidad universitaria.

Observa que además de consecuencias fatales, la pandemia del nuevo coronavirus también ha afectado la economía de familias de estudiantes universitarios, de ahí la intención de su administración de impulsar un esquema de ayuda a quienes carecen de recursos para cubrir las cuotas de reinscripción.

Explica que el Reglamento General de Pagos para el próximo semestre fue aprobado “como todos los años” en la respectiva sesión de junio pasado, “lo que nos impide realizar modificaciones a los rubros o a las cantidades que en él fueron considerados” aseveró Gonzàlez Placencia.

Sin embargo, agrega, “no podíamos calcular, como tampoco podemos hacerlo ahora con certeza, los estragos que la pandemia tendrá y seguirá teniendo en la economía de las familias de nuestras y nuestros estudiantes”, pero, aclara, “las cuotas aprobadas no sufrieron incremento, lo que las mantiene en niveles de hace casi una década”.

Advierte que el compromiso de la UAT es garantizar que la situación económica no será obstáculo para continuar los estudios universitarios de ningún integrante de la comunidad universitaria, “por lo que queremos anunciar que, durante la primera semana de agosto, daremos a conocer un programa especial que contendrá medidas extraordinarias para las y los estudiante que no hayan podido o no puedan cubrir las cuotas que, de acuerdo con nuestro Reglamento, son exigibles para la reinscripción al semestre de otoño 2020”.

Las condiciones y los requisitos para participar en este esquema, abunda, se darán a conocer en el texto mismo de su publicación, por lo que invita al estudiantado a estar atento a la información que se difundirá en la página web de la UAT, así como en sus redes sociales y en Radio Universidad.

Respecto de la modalidad de las clases para el próximo semestre, González Placencia advierte que serán virtuales y “que sólo excepcionalmente, si el semáforo epidemiológico torna a verde, algunas carreras podrán volver a impartirsé de modo presencial, pero serán la excepción”.

Asegura que el personal docente cuenta ahora con más y mejores herramientas virtuales para seguir ofreciendo al estudiantado, su experiencia en la generación de conocimiento y en la formación “que ellas y ellos requieren para ser profesionales sólidos, comprometidos con sus comunidades de origen, su estado y, desde luego, con México”.

En su mensaje, el rector también manifiesta su pesar por el fallecimiento de integrantes de la comunidad universitaria o algunos de sus familiares a causa de Covid-19, y se solidariza con los deudos.