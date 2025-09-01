Imagínese el tianguis de Tlaxcala, ese bullicioso mercado donde los aromas de carnitas y tlacoyos se mezclan con el griterío de los vendedores ofreciendo todo, desde huaraches hasta productos de oriente.

Bajo una lona que apenas protege del sol ardiente, se reúne un grupo peculiar. Comen tacos de carnitas, beben aguas frescas y, entre risas y salsa verde, redactan cartas a la suprema autoridad con un consejo muy claro: “No dejen que Tlaxcala se vuelva un corrido”.

El escenario no puede ser más tlaxcalteca: una mesa improvisada junto al puesto de Jicotencal, el rey de las carnitas, con su caldero humeante y un letrero que dice “Maciza, surtida o mixta, $15 el taco”.

Los comensales, sin embargo, no son los típicos marchantes buscando gangas. Son El Chaparro con sus cabellos al viento; La Pantera que pide a Jicotencal más limones, porfa; El Pollo revisa su celular con cara de esto no lo tuiteo ni loco; El Piojo con una libreta donde anota todo, como si fuera a pasar lista; La Totis graba un video para sus seguidores; El Tamales con una gorra que dice: A rajarse a su tierra; El Moles pidiendo carnitas sin grasa; La Tortuga quejándose del picor de la salsa; El Cácaro tomándose selfis con el taco y El Bigotes mirando todo con desconfianza.

Órale, compas, a lo que venimos, dice El Pollo, limpiándose la salsa de la comisura. Tlaxcala es virgen, nomás tiene tianguis y pulque. Vamos a escribir unas cartas a la autoridá, pa’ que no se le cuele el desorden.

Vigilen a su clase política

Con un taco de maciza en la mano, El Bigotes garabatea su carta con un lápiz que pide prestado a un niño que vende dulces. Yo ya no estoy tan joven pa’ estos trotes Su consejo es simple: no dejen que los de fuera metan las narices.

Estimadas autoridades, no se dejen engatusar por los agentes. Alla en mi pueblo nos descuidamos y terminaron poniendo micrófonos hasta en los tacos. Mantengan a sus policías locales contentos, pero no tanto como para que se crean intocables. Y si ven un helicóptero sospechoso, no es el Inegi haciendo censos, ¡échenle un ojo!

El Cácaro, con su característica chispa, pide otro taco de surtida y sugiere que no caigan en el error de dejar que los túneles se pongan de moda. Entre los culichis, hasta el perro del vecino sabía cavar, bromea.

Compas de Tlaxcala, no dejen que nadie agujeree bajo sus narices. Vigilen los terrenos baldíos y no dejen que algunos personajes de bien les vean la cara. Y si alguien les ofrece construir un casino, ¡desconfíen! Eso no es pa’ turistas, es pa’ lavar lana.

La Tortuga, todavía molesta por un levantón que le dan unos policías, advierte sobre las traiciones internas. A mí me la hicieron ¿ven?, dice, señalando a El Moles con el tenedor. Su carta es un tratado sobre la lealtad.

Señores no confíen ni en su sombra. Un día me citaron a una reunión y terminé en una combi rumbo a Ixtacuixtla. Vigilen a sus políticos, que no se junten con personajes de dudosa procedencia. Si ven a alguien ofreciendo arreglar problemas con una sonrisa, mándenlo a vender pulque, no a gobernar.

No dejen que los rumores se salgan de control

El Moles come despacito, recuerda los viejos tiempos cuando todo era más organizado. Su consejo es sobre la burocracia. Si no controlas a tus funcionarios, te controlan ellos, sentencia.

Respetables autoridades, no dejen que sus burócratas se crean capos. En mi pueblo, todo empezó con un par de policías que pedían mordida y terminó con un cártel. Pongan cámaras en las oficinas públicas y revisen las cuentas bancarias de sus funcionarios

Con el celular en la mano, El Tamales graba un mensaje al pueblo, insiste en que Tlaxcala no caiga en la trampa de las autodefensas. Eso de proteger al pueblo es puro cuento, dice, mientras pide más salsa verde.

No se crean eso de los héroes locales armados. Empiezan diciendo que son autodefensas y terminan cobrando piso. Si ven a un grupo de ciudadanos preocupados con rifles, no son Robin Hood, son problemas.

La Totis, con su aire de yo no me rajo, advierte sobre el poder de los rumores. Una mentira bien contada vale más que un cargamento, dice, mientras corta su carnita con un cuchillo que asusta al Jicotencal.

Compadres, no dejen que las redes sociales les ganen la partida. Un tuit falso desata balaceras. Contraten a alguien que sepa manejar el X ese, y no dejen que los rumores se salgan de control. Si no, van a tener a medio pueblo escondido bajo la cama.

No dejen que los hijos de políticos se crean intocables

El Piojo, con cara de pocos amigos, dice que se debe evitar los milicianos. Señores autoridades, no dejen que se paseen como si fueran dueños.

Capaciten a su policía local, pero no los dejen jugar a Rambo. Y si ven a un convoy de camionetas negras, no es una boda, pueden ser problemas.

El Pollo, más relajado que su hermano, se queja del frío y sugiere que no caigan en el juego de los arreglos Eso nunca acaba bien, dice, recordando sus días en el norte.

Señores, no hagan tratos bajo la mesa. En el Noreste, empezamos con un favorcito y terminamos con ciudades enteras en guerra. Si alguien les ofrece paz a cambio de cerrar los ojos, mándenlo a freír espárragos.

La Pantera, la más joven, presume su taco en Instagram antes de escribir. Deben cuidarse de los juniors, dice, guiñándole el ojo al ayudante del Jicotencal.

No dejen que los hijos de políticos se crean intocables. En la frontera traíamos el despiporre en la sangre. Vigilen las fiestas y no dejen que los chavitos con camionetas de lujo se sientan narcos. Eso es veneno puro.

El Chaparro, callado pero observador, advierte: Están en un cruce de caminos con muchas carreteras, dice, mientras pide un refresco de tamarindo.

Cuiden sus carreteras. Pongan retenes, para checar qué llevan. Si no, un día se van a encontrar un tráiler lleno de problemas estacionado en su tianguis.

El epílogo del tianguis

Con las cartas terminadas, los comensales se despiden de Jicotencal, quien, sin saber quiénes son, les cobra como a cualquier paisano. La Pantera guarda las cartas en una bolsa de mandado y promete enviarlas a las autoridades por paquetería. Nada de mantas, eso es de mal gusto, dice, mientras los demás ríen.

Antes de partir, La Tortuga pide un último taco para el camino, y El Piojo amenaza con volver si no le dan la receta de la salsa.

La entidad, por ahora, sigue siendo el remanso de paz que estos aspirantes a licenciados policías quieren proteger. Pero, como dice el refrán, en el tianguis, como en el narco, nunca sabes quién está detrás del puesto.

¿Seguirá Tlaxcala a salvo? Solo el tiempo, y tal vez un buen taco de carnitas, lo dirá.