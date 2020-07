Ilegal y discriminatorio el proceso electivo de consejeros del INE: Rodríguez

En la designación de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), ya había dados cargados de parte del Comité Técnico, acusó la aspirante a una de las cuatro vacantes en ese organismo, Dora Rodríguez Soriano.

Incluso, la consejera del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), quien fue una de las 10 mujeres mejor evaluadas en este proceso, alertó de una posible ilegalidad en la integración de las cuatro quintetas de finalistas a integrar ese órgano, así como actos discriminatorios.

En entrevista, la funcionaria electoral que participó en el citado proceso, aseguró que no es ningún capricho de su parte haber impugnado el resolutivo del Comité Técnico de evaluación, pues “se trató de una acción para defender la legalidad de la designación y dar la certeza de que todo fue conforme a derecho”.

De entrada, Rodríguez Soriano aseveró que el fallo carece de fundamentación y razonamientos jurídicos por los cuales el Comité Técnico definió los mejores perfiles, aspecto que se realizó “sin haberse apegado a los principios electorales de certeza, legalidad, objetividad e imparcialidad”.

Abundó que: “El Acuerdo remitido por el Comité Técnico de Evaluación, carece de elementos de fundamentación y motivación, así como de análisis exhaustivo que justifique la integración de la lista remitida… no contiene elementos cuantitativos ni cualitativos de evaluación que generen certeza y que atiendan a los principios de legalidad, objetividad y profesionalismo de la función electoral y a los criterios específicos para evaluar la idoneidad de las y los aspirantes y en todo caso, la suscrita cumple con la totalidad de los atributos que se estima en cada una de las personas que se citan para seleccionar a quienes integraran los listados que se remitieron a la Junta de Coordinación Política”.

Aunado a ello, denunció que integrantes del Comité Técnico de Evaluación actuaron de manera parcial durante el proceso de entrevistas, pues ejercieron un trato diferenciado a las y los aspirantes, “incurriendo en actos incluso de discriminación”.

Pese a todo ello, la consejera electoral local aseguró que su participación en este proceso le dejó enseñanzas.

Cuestionada sobre la posibilidad de que por su participación hubiese descuidado su labor como consejera del ITE en vísperas de iniciar el proceso electoral 2020-2021, Rodríguez Soriano enfatizó:

“Nadie puede decir que descuide la labor como integrante del instituto, porque soy puntualmente disciplinada. Por ejemplo, hubo 15 días de vacaciones y seguí trabajando durante ese periodo tanto para el ITE como preparando el proceso de selección, no hubo vacaciones”, indicó.

Asimismo, reiteró que “Si hay una persona atenta en cuanto a cada cosa que hay en el instituto, aunque no sean de mis comisiones, soy yo. Siempre mando oficios, pregunto cómo van y pido información, quizá por eso las áreas y direcciones me alucinan, porque todo el tiempo estoy sobre la mesa y el trabajo. No hay descuido, estoy al pendiente de los temas de organización, atendiendo los protocolos que debemos hacer para organizar el proceso en este momento de pandemia, porque no solo hay que cuidar el voto, sino cuidar la salud de las personas y en eso seguiré”, acotó.