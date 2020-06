Ilegal instalación de Finanzas; dictaminación de cuentas 2019 en riesgo: Netzáhuatl

De ilegal calificó la diputada de Morena, María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, la instalación de la Comisión de Finanzas y Fiscalización que ahora preside su correligionario Miguel Piedras Díaz, por lo que advirtió que el proceso de dictaminación de las cuentas públicas de 2019 podrían estar “viciadas de origen”.

En entrevista vía telefónica, aseguró que hasta el momento no ha “tenido ningún tipo de acercamiento” con sus compañeros de bancada que fueron designados la semana pasada por el pleno del Congreso local con las presidencias tanto de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Ramiro Vivanco y de la citada Comisión de Finanzas y Fiscalización, por lo que no ha participado en el proceso de entrega-recepción.

“Mira no tengo conocimiento, no he tenido ningún acercamiento con ningún diputado principalmente con el presidente de la Junta o con el diputado Piedras que de manera ilegal llama y convoca a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, creo que fue un procedimiento ilegal porque de origen el nombramiento es una falta a la norma; entonces creo que lamentablemente el Poder Legislativo no se está cuidando el procedimiento y puede afectar el trabajo de todo el Congreso”.