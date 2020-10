Iglesias no recuperarán ingresos que dejaron de percibir por la pandemia de Covid-19: Rojas

El coordinador de la Comisión Diocesana Covid-19, Ranulfo Rojas Bretón consideró que la reactivación de los servicios eclesiásticos que inició desde septiembre pasado no garantiza que los parroquias logren recuperar de manera total los ingresos que dejó de percibir durante los meses que permanecieron cerradas por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, asentó que la falta de esos recursos no impide que las iglesias cumplan con los protocolos de prevención de contagios de ese patógeno que recomiendan las autoridades para la celebración de misas, pues los gastos de sanitización y compra de insumos se cubren desde distintas fuentes.

Es de recordar que en julio pasado, Rojas Bretón informó que la contingencia sanitaria implementada por los gobiernos federal y estatal contra la propagación del Covid-19 a partir del mes de marzo impactó económicamente a las iglesias, pues por el cierre de los templos dejaron de tener ingresos por concepto de limosnas y el pago de algunos servicios eclesiásticos.

Sin embargo, una vez que las autoridades permitieron la reapertura de las iglesias y la celebración de misas con presencia de fieles desde principios de septiembre pasado, las parroquias han logrado obtener algunos ingresos para sufragar diversos gastos, como el pago de personal, entre otros.

“Todo eso que se hizo como medida de contingencia poco a poco comenzó a reactivarse y a tratar de mejorar todo esto que estaba muy dañado económicamente. No es que tengamos una recuperación económica total, cosa que no se prevé ni siquiera para todo este año, pero de poco a poco va paliando esta situación el hecho de que haya celebraciones, de que haya sacramentos de bautizos, confirmaciones, primeras comuniones, bodas, XV años”.

Si bien, Rojas Bretón observó que el número de celebraciones de sacramentos no es alto, pues “las personas no las solicitan porque un sacramento lo asocian a fiesta y como no se puede todavía hacer reuniones sociales los evitan, pero ya muchos han hecho su primera comunión y han hecho una comida familiar. En los ámbitos de iglesia, esto se convierte en un ingreso que ayuda a las parroquias en estos momentos que estamos viviendo”.

Respecto de los gastos que genera cumplir con los protocolos sanitarios para la celebración de misas, como sanitización y limpieza de templos, compra de gel antibacterial y demás insumos que se requieren para la prevención, Rojas Bretón apuntó que una parte es cubierta por las mismas parroquias y otra parte por los movimientos, grupos y asociaciones religiosas, “que son nuestra fortaleza” para que el impacto económico sea menor.

Sostuvo que para la Diócesis de Tlaxcala, uno de los aspectos más importantes es cuidar la salud de las personas que acuden a las celebraciones litúrgicas.