IEM y Sedif investigarán agresión cometida por presidenta del DIF de SPM contra mujer

Tras condenar la agresión física cometida por la presidenta del DIF municipal de San Pablo del Monte, María del Rocío Epazote Guzmán, contra una mujer, Sergio González Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), informó que el Instituto Estatal de la Mujer (IEM) y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), investigarán este hecho.

El funcionario fue entrevistado por medios de comunicación entorno a este suceso difundido por la prensa nacional al retomar de las redes sociales un video en el que se observa a Epazote Guzmán lanzar hacia el rostro de una mujer agua con chile, jalonearla e intentar cortarle el cabello con unas tijeras, por presuntamente mantener una relación sentimental con su esposo, el alcalde Raúl Tomás Juárez Contreras.

Al respecto, González Hernández señaló que pese a ostentar un cargo honorífico, María del Rocío Epazote desempeña funciones públicas directivas. Sin embargo, puntualizó que se trata de un hecho entre particulares, pues la persona que fue agredida no forma parte de la plantilla de personal, no obstante, “esto no es para soslayar tan lamentable actuación” .

- Anuncio -

Comentó que se ha comunicado con el alcalde para que el ayuntamiento que preside, el cual “tiene la competencia para designar a los funcionarios correspondientes, tome cartas en el asunto; él comenta que lo va a someter a consideración y tomará las medidas pertinentes”.

Pidió a la mujer agredida que denuncie penalmente, independientemente de que se ha iniciado la investigación respectiva, a través del IEM y el Sedif, para determinar la actuación del gobierno estatal en este asunto.

No se ha determinado feminicidio en caso Huamantla

Por otra parte, refirió que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Fiscalía de Justicia de Puebla, realizan las investigaciones sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer del municipio de Huamantla en territorio poblano, ya que la carpeta de investigación inició por privación de la libertad de esa persona y después tuvo ese desenlace fatal.

- Anuncio -

Pero aseveró que en lo personal no puede señalar que es un feminicidio, pues esta categoría la determinarán las indagaciones que se realizan; a diferencia del caso de Teolocholco, ya que esta clasificación debe darse ante una “situación personal y que deriva en algún odio especial”.

Respondió que independientemente de que se trate de feminicidio u homicidio doloso, “se tiene la obligación de atender toda esta circunstancia que se vive y se toman cartas en el asunto”. Agregó que próximamente la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros hará un anuncio “muy importante para salvaguardar la vida de las mujeres” en Tlaxcala.

Pide Segob a funcionarios no distraer tiempo oficial en asuntos partidistas

En cuanto a las elecciones internas que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) celebrará el domingo próximo, hizo un llamado a la militancia tlaxcalteca a participar con civilidad en este proceso.

Asimismo, refirió que los funcionarios públicos interesados en asistir a esa jornada, lo hagan sin distraer el tiempo oficial que el cargo les exige, sino en el libre ejercicio de sus derechos políticos. Dijo que aún no sabe si acudirá.