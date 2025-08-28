Jueves, agosto 28, 2025
NoticiasDeportes

IDET realizará la cuarta edición del "Reto Serial Tlaxcallan" en Tizatlán

La Redacción

El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) lanzó la convocatoria para participar en la cuarta fecha del “Reto Serial Tlaxcallan: Suma kilómetros por tu bienestar”, en su edición Trail Nahuil Altepetl, que se llevará a cabo el domingo 31 de agosto.

La carrera tendrá como punto de partida el Centro Deportivo Tizatlán, a las 8 horas, y concluirá en las Cabañas Techichilco, de los Reyes Quiahuixtlán, tras un recorrido de 5.5 kilómetros por senderos naturales y paisajes de montaña que atraviesan los cuatro señoríos históricos de Tlaxcala: Tizatlán, Tepeticpac, Ocotelulco y Quiahuixtlán.

Podrán participar corredores y clubes de atletismo, así como público en general, a partir de los 8 años. El tiempo estimado de recorrido es de 90 minutos, con un desnivel acumulado de 212 metros y una altitud máxima de 2 mil 311 metros sobre el nivel del mar.

El pre registro debe realizarse en el enlace https://forms.gle/ubsvD4UBF7KFJfAt6. La entrega de números será el mismo día del evento, a partir de las 6:15 horas, en el Centro Deportivo Tizatlán, donde también se firmará la carta de exoneración. En el caso de los menores de edad, deberá ser autorizada por padre, madre o tutor.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de agosto a las 12 horas y se limitará el número de participantes.

El IDET dio a conocer que el evento es gratuito y las primeras 250 personas registradas recibirán playera conmemorativa.

Los participantes tendrán derecho a asistencia médica en todo momento, puesto de abastecimientos en la Plaza Cívica de Ocotelulco, zona de recuperación e hidratación en la meta y fisioterapia gratuita al finalizar el recorrido.

Además, quienes concluyan este y otros retos del serial podrán acceder a descuentos para el Medio Maratón Internacional Tlaxcallan 500 años, que se celebrará el 5 de octubre con un recorrido de 5, 10 y 21 kilómetros.

Se ha establecido un 10 por ciento de descuento por una carrera concluida, 20 por ciento por dos carreras, 35 por ciento por tres carreras y 50 por ciento por completar los cuatro retos del serial.

Para hacer válido el beneficio, los corredores deberán acudir del 8 al 12 de septiembre a las oficinas del IDET, en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Apizaco, en un horario de 10 a 16 horas.

