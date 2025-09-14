IDET forma nuevas generaciones de talento en skateboarding

Con el propósito de fomentar la actividad física y abrir nuevas oportunidades deportivas para la juventud, el Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) ha puesto en marcha el programa de formación en skateboarding, disciplina que hoy forma parte del calendario olímpico.

- Anuncio -

Las clases se imparten en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, en Apizaco, bajo la dirección del entrenador certificado José Manuel Hernández Suárez.

En este espacio, un grupo inicial de 10 jóvenes tlaxcaltecas perfecciona sus habilidades en equilibrio, coordinación y ejecución de trucos, con miras a representar al estado en competencias nacionales e internacionales.

Del total de participantes, cuatro ya se encuentran clasificados en la categoría de Olimpiada Nacional, mientras que cinco más integran la escuela de iniciación en categorías infantiles.

- Advertisement -

Durante las sesiones, los deportistas practican sobre distintas superficies, fortaleciendo su técnica y preparación física.

Jaziel Ortiz, metodólogo de la disciplina, destacó que el skateboarding ha ganado terreno en Tlaxcala, gracias al respaldo institucional del IDET y al trabajo de entrenadores certificados.

“Esta disciplina representa una nueva vía para la formación de talentos y el fomento deportivo entre las nuevas generaciones”, afirmó.

- Advertisement -

Las clases se realizan los días jueves y domingos, de 9:00 a 12:00 horas, y están abiertas a niñas, niños y jóvenes que deseen integrarse.

Para participar, se requiere patineta, casco y rodilleras.

El IDET invita a las y los interesados a sumarse a esta iniciativa que busca consolidar el skateboarding en la entidad y formar a los próximos representantes de Tlaxcala.

Para más información, pueden comunicarse al teléfono 241 157 8085 con el profesor José Hernández Suárez.