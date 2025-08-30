Viernes, agosto 29, 2025
Icatlax ofrecerá capacitación a menores con discapacidad y autismo

La Redacción

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax) y la Fundación Angelitos Míos A.C. firmaron un convenio de colaboración que permitirá ofrecer cursos de capacitación en la modalidad de extensión a niñas y niños con discapacidad y autismo, así como a sus familiares y cuidadores.

El director general del Icatlax, Juan Javier Potrero Tizamitl, señaló que la capacitación es una herramienta clave para transformar vidas, por lo que este acuerdo se suma al compromiso del instituto de acercar programas formativos a distintos sectores de la población, incluidos adultos mayores, mujeres, pueblos originarios y ahora también personas con discapacidad y sus cuidadores.

“Nos sumamos a la labor altruista y humana que desarrolla la Fundación Angelitos Míos para generar conocimiento. Además, los cursos de capacitación se extenderán también a todo el personal que atiende a infantes con discapacidad y autismo”, afirmó.

Por su parte, la presidenta de la fundación, Elizabeth Sánchez Flores, destacó que esta alianza representa un paso fundamental para fortalecer el acompañamiento a niños y jóvenes con discapacidad y con autismo, al ofrecerles más herramientas que contribuyan al desarrollo de habilidades.

Subrayó que también se beneficiará a padres y madres de familia, quienes al dedicarse de tiempo completo al cuidado de sus hijos no cuentan con un empleo formal, pero ahora tendrán acceso a opciones de formación que les abrirán oportunidades laborales y de emprendimiento.

Ambas instituciones reconocieron el respaldo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, cuyo apoyo ha sido clave para impulsar acciones que ponen a la capacitación y la atención social como herramientas para fortalecer la inclusión y bienestar en Tlaxcala.

Finalmente, el coordinador del Área de Diagnóstico y Rehabilitación, Jeison Andrés Ciendua Chaparro, puntualizó que esta colaboración permitirá reforzar la atención integral que brinda la fundación, al tiempo que generará mayores oportunidades de crecimiento y convivencia para los niños y sus familias.

