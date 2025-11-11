Martes, noviembre 11, 2025
NoticiasPolítica

Huamantla será capital del estado el próximo 16 de noviembre

La Redacción

El pleno del Congreso local avaló este martes el decreto mediante el cual se declara a la ciudad de Huamantla como capital del estado de Tlaxcala por un día, el 16 de noviembre de 2025, en conmemoración de la histórica Batalla de Tecoac. La decisión fue respaldada después de que la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos aprobó previamente el dictamen correspondiente, presentado por el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca.

- Anuncio -

Con esta determinación, los tres poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán trasladar sus actividades y funciones a Huamantla durante esa fecha, lo que convertirá al municipio en el centro político y administrativo de Tlaxcala por un día. Este traslado implica que las sesiones, trabajos y actos oficiales se desarrollarán en la sede alterna, cumpliendo así con la solemnidad del acto cívico que establece la legislación estatal.

Para ello, el Salón de Cabildo del palacio municipal de Huamantla, o el espacio que determine el ayuntamiento, será considerado recinto oficial del Poder Legislativo.

Cabe recordar que desde 2021, mediante el decreto 359 aprobado por la LXIII Legislatura, se determinó que cada 16 de noviembre los poderes del estado deben trasladarse a Huamantla para conmemorar la Batalla de Tecoac, ocurrida en 1876. Sin embargo, dicho acto debe refrendarse anualmente mediante la aprobación del decreto correspondiente, razón por la cual la LXV Legislatura formalizó nuevamente este mandato.

- Advertisement -

Con este aval, el Congreso del estado garantiza la continuidad de una tradición cívica que reconoce la importancia histórica de Huamantla en la conformación política de México y fortalece la memoria colectiva sobre uno de los episodios más decisivos del siglo XIX.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Avanza Tlaxcala en la consolidación de un modelo de seguridad moderno, cercano y eficiente

La Redacción -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró el Centro de Control y Comando Municipal (C2) número 36 de su administración, en Santa Isabel Xiloxoxtla, consolidando...

Estudiantes comparten experiencias de superación académica gracias a programas de movilidad: UATx

La Redacción -
Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) compartieron sus experiencias de movilidad académica y vivencias de interculturalidad en el “Foro: Testimonios de internacionalización...

Fonoteca y fototeca de Puebla exhiben las memorias sonoras y visuales de Puebla

Paula Carrizosa -
Por primera vez, en el edificio al que fueron trasladadas en 2017 al dejar sus respectivos espacios en el Centro Histórico de Puebla, la...

Más noticias

Grupo Salinas retrasó juicios en la Corte con 102 recursos en 5 años

La Jornada -
Ciudad de México. En los últimos cinco años, empresas de Grupo Salinas han promovido 102 recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la...

Homicidios dolosos se han reducido 37% en lo que va del gobierno de Sheinbaum: SNSP

La Jornada -
Ciudad de México. En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, la incidencia de homicidios dolosos en el país ha disminuido...

Proveen sólo 10% de medicinas a Gaza desde el alto el fuego

La Jornada -
Ramallah. Desde el alto el fuego en la franja de Gaza el 10 de octubre, apenas entraron 10 por ciento de los medicamentos necesarios...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025