Huamantla será capital del estado el próximo 16 de noviembre

El pleno del Congreso local avaló este martes el decreto mediante el cual se declara a la ciudad de Huamantla como capital del estado de Tlaxcala por un día, el 16 de noviembre de 2025, en conmemoración de la histórica Batalla de Tecoac. La decisión fue respaldada después de que la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos aprobó previamente el dictamen correspondiente, presentado por el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca.

Con esta determinación, los tres poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán trasladar sus actividades y funciones a Huamantla durante esa fecha, lo que convertirá al municipio en el centro político y administrativo de Tlaxcala por un día. Este traslado implica que las sesiones, trabajos y actos oficiales se desarrollarán en la sede alterna, cumpliendo así con la solemnidad del acto cívico que establece la legislación estatal.

Para ello, el Salón de Cabildo del palacio municipal de Huamantla, o el espacio que determine el ayuntamiento, será considerado recinto oficial del Poder Legislativo.

Cabe recordar que desde 2021, mediante el decreto 359 aprobado por la LXIII Legislatura, se determinó que cada 16 de noviembre los poderes del estado deben trasladarse a Huamantla para conmemorar la Batalla de Tecoac, ocurrida en 1876. Sin embargo, dicho acto debe refrendarse anualmente mediante la aprobación del decreto correspondiente, razón por la cual la LXV Legislatura formalizó nuevamente este mandato.

Con este aval, el Congreso del estado garantiza la continuidad de una tradición cívica que reconoce la importancia histórica de Huamantla en la conformación política de México y fortalece la memoria colectiva sobre uno de los episodios más decisivos del siglo XIX.