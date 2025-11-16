Huamantla, capital por un día: unidad y memoria en el 149 aniversario de la Batalla de Tecoac

En el Salón de Cabildos del palacio municipal de Huamantla se llevó a cabo la sesión extraordinaria pública y solemne de la LXV Legislatura, en el marco del 149 aniversario de la Batalla de Tecoac. En este acto solemne, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado de Tlaxcala se trasladaron a dicho municipio, declarado capital del estado por un día, con el propósito de honrar la gesta histórica del 16 de noviembre de 1876.

- Anuncio -

Durante la ceremonia, el presidente municipal de Huamantla, Juan Salvador Santos Cedillo destacó la importancia de que mujeres encabecen los distintos poderes del estado, calificándolo como un avance significativo para México y, especialmente, para Tlaxcala.

Subrayó que el liderazgo femenino es una realidad que construye, transforma y fortalece el presente del estado. Afirmó que Huamantla es capital por un día porque “esta tierra tiene historia, cultura, tradición y un corazón que nunca deja de latir”, y enfatizó que el municipio es grande por su gente y por una identidad que nunca se rinde.

En su mensaje, la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Maribel León Cruz puntualizó que este acto va más allá de una formalidad protocolaria: es un ejercicio de memoria, identidad y reafirmación histórica. Señaló que, a 149 años de la batalla, México aún enfrenta desafíos como la violencia, la polarización política y la desinformación, factores que ponen a prueba la cohesión social y la fortaleza institucional. Por ello, afirmó que esta conmemoración interpela al presente, pues Huamantla recuerda que ante la turbulencia, la respuesta debe ser la unidad, la corresponsabilidad y la cooperación entre ciudadanía y gobierno.

- Advertisement -

La presidenta del Poder Judicial, Fanny Margarita Amador Montes recordó que la Batalla de Tecoac no solo representó un enfrentamiento militar, sino un punto de inflexión que definió el rumbo democrático del país y consolidó principios que hoy sostienen nuestras instituciones. Aseguró que Huamantla es una ciudad de gran riqueza cultural, histórica y social, una tierra noble que ha sabido preservar sus tradiciones, impulsar su desarrollo y proyectarse como uno de los rostros más vivos de la identidad tlaxcalteca.

En su oportunidad, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, en representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, manifestó que Tlaxcala es grande cuando permanece unida y refleja la fuerza de su gente. Señaló que declarar a Huamantla capital del estado por un día, honra no solo su legado histórico, sino también su ejemplo de valor, identidad y compromiso con la patria. Afirmó que Huamantla es más que el corazón cultural del oriente tlaxcalteca: es un símbolo de resistencia, unidad y renovación.

El acto protocolario contó con la presencia de las y los diputados de la LXV Legislatura, magistradas y magistrados del Poder Judicial, representantes de la 23 Zona Militar, así como integrantes del ayuntamiento de Huamantla.