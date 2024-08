Hortatlax prevé producción de 20 mil toneladas de jitomate para colocarlos en Walmart, este año

De 53 toneladas de jitomate obtenidas en 2015, en este año Hortatlax S.C de R.L de C.V., de Lázaro Cárdenas, producirá alrededor de 20 mil, con miras a exportar, pues esta sociedad fue reconocida en 2020 por ofrecer “el mejor de los productos” del país.

Este jueves, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y productores dieron el banderazo de salida a la carga de este producto para la empresa Waltmart, desde las instalaciones ubicadas en este municipio.

Luis Manuel Fuentes Godos, secretario de esta microempresa, explicó que en el año 2017, fueron enviadas al mercado 53 toneladas y que en lo que va del año ya suman aproximadamente 10 mil 662 y se prevé alcanzar un volumen de 20 mil al finalizar 2024.

Dijo que esta sociedad está compuesta por más de 30 integrantes y que el empaque se realiza con la participación de diferentes muicipios, entre ellos este, Emiliano Zapata, Terrenate, Tlaxco, San Cosme Xaloztoc y Atlzayanca; pero que en general se benefician más de 200 familias con esta forma de trabajo.

- Advertisement -

Abundó que se mantiene un precio fijo por arriba del que se establece en las centrales de abasto, ya que hace un año “aquí se pagaba en 10 pesos” y en el mercado a cuatro pesos. Reeconoció que en esta temporada “ha estado caro”, hasta en 25 pesos.

Comentó que uno de los factores que favorece la producción, es el clima de la región, aunque en casos de sequía, como fue en este año, se genera una alteración por la falta de agua.

Resaltó que actualmente, la distribución se realiza únicamente a nivel nacional a través de esa firma comercial de tiendas de autoservicio, pero “ya estamos trabajando para obtener la certificación y poder mandar” a otros países.

- Advertisement -

Hortatlax S.C de R.L de C.V. inició como grupo y en 2015 se convirtió en proveedor de Waltmart, para lo cual los productores se capacitaron durante dos años.

En esta sociedad participan más de 15 productoras mujeres, pero aligual que el resto, han crecido, pues tienen más invernaderos porque cuentan con un nicho de mercado, abundó.

Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros felicitó a Hortatlax, y subrayó que ahora que opere el centro de distribución más grande de América Latina de Walmart, seguramente ayudará a estos productores.

“Porque me imagino que ya no tendrán que trasladar todo su producto y saldrá desde huamantla, eso facilitará también el trabajo para ustedes, me siento muy afortunada de estar con ustedes y ver todo su esfuerzo… cuentan con el gobierno”.