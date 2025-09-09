Homicidios dolosos disminuyeron 57.7% en el promedio diario en Tlaxcala; se ubicó en el sexto lugar nacional

Tlaxcala registró una disminución de 57.7 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, por lo que se ubicó en el sexto peldaño entre las entidades con mayor reducción de este delito en el país.

Este dato se desprende del Reporte de la Incidencia Delictiva con corte al 31 de agosto 2025 que se dio a conocer en la conferencia La Mañanera del Pueblo de este martes 9 de septiembre encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en el que se destacó un 32 por ciento de reducción de los homicidios entre el inicio de la administración y agosto de 2025.

Asimismo, 28 estados disminuyeron el número de homicidios desde el inicio del gobierno de la presidenta Sheinbaum y agosto pasado ha sido el mes con menor número de este ilícito.

De septiembre de 2024 a agosto de 2025 se han registrado 27 homicidios menos diarios, pues en el noveno mes del año pasado se presentaban 86.9 en promedio al día y en agosto de este ejercicio fiscal fueron 59.2.

En el caso de Tlaxcala, de enero a agosto de este año se ha registrado 82 homicidios dolosos, cifra que representa el 0.5 por ciento del total nacional, mientras que en agosto fueron siete casos, que significaron el 0.4 por ciento del total en el país.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa fue la encargada de explicar las cifras en torno al homicidio doloso que reporta una disminución de 32 por ciento en la incidencia en el país, señaló

Sin embargo, reconoció que la extorsión sigue al alza en el país. Este delito tuvo un incremento de 21.3 por ciento durante los primeros ocho meses de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2019.

La funcionaria presentó el informe de seguridad con cifras al 31 de agosto pasado en la mañanera de Palacio Nacional este martes, donde destacó que en los últimos 11 meses —periodo que ha corrido del actual sexenio— hay “una tendencia sostenida a la baja” en la incidencia de asesinatos.

Mientras en septiembre de 2024, se reportaban 86.9 homicidios diarios en promedio, agosto de 2025 cerró en 59.2. “Esta disminución implica que se registraron 27 homicidios menos en agosto a los registrados en septiembre del año pasado”.

Asimismo, Figueroa planteó que al comparar el mes de agosto de los últimos años, agosto de 2025 fue el más bajo en la cifra de asesinatos en el país desde 2015.

Al desglosar los datos por entidad federativa, se informó que siete estados concentran 51.1 por ciento de los homicidios en el país al analizar los primeros ocho meses del año.

Guanajuato ocupó el primer lugar, con 11.6 por ciento del total registrado en el país; Chihuahua con 7.3; Baja California con 7.1; Sinaloa con 7.1; estado de México con 6.6; Guerrero con 5.9 y Michoacán con 5.5 por ciento.