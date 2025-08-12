Homicidio doloso se reduce 25.3% de septiembre 2024 a julio 2025 en el país

Tlaxcala se mantiene entre los cinco estados del país con menor incidencia de homicidios dolosos en el país, de acuerdo con el Reporte de la Incidencia Delictiva presentado este martes por el Gabinete de Seguridad federal.

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se informó que las entidades federativas con el menor número de homicidios registrados en el periodo de enero a julio de 2025 fueron: Yucatán con 15 casos, Durango, 36; Coahuila, 42; Aguascalientes, 67 y Tlaxcala y Campeche, 75, en cada caso.

Asimismo, se indicó que siete entidades concentraron el 51.5 por ciento de los homicidios dolosos en México: Guanajuato, mil 761; Chihuahua, mil 069; Sinaloa, mil 063; Baja California, mil 052; Estado de México, 974; Guerrero, 870 y Michoacán, 820.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), Marcela Figueroa Franco expuso que durante los 10 primeros meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, disminuyó 25.3 por ciento el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, lo que representa 22 homicidios diarios menos.

La funcionaria explicó que dicha reducción se debe a que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en septiembre de 2024 fue de 86.9, mientras que, en julio de 2025, de 64.9. Además, resaltó que julio de este año es el mes con el menor número de homicidios registrados en comparación con julio de 2015, todo lo cual atribuyó a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad.

En Tlaxcala, la administración encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros alinea las acciones contra la inseguridad en el estado a los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, a fin de atender sus causas, fortalecer las labores de inteligencia e investigación y consolidar la coordinación entre las instituciones de seguridad.