Martes, agosto 12, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Homicidio doloso se reduce 25.3% de septiembre 2024 a julio 2025 en el país

La Redacción

Tlaxcala se mantiene entre los cinco estados del país con menor incidencia de homicidios dolosos en el país, de acuerdo con el Reporte de la Incidencia Delictiva presentado este martes por el Gabinete de Seguridad federal.

- Anuncio -

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se informó que las entidades federativas con el menor número de homicidios registrados en el periodo de enero a julio de 2025 fueron: Yucatán con 15 casos, Durango, 36; Coahuila, 42; Aguascalientes, 67 y Tlaxcala y Campeche, 75, en cada caso.

Asimismo, se indicó que siete entidades concentraron el 51.5 por ciento de los homicidios dolosos en México: Guanajuato, mil 761; Chihuahua, mil 069; Sinaloa, mil 063; Baja California, mil 052; Estado de México, 974; Guerrero, 870 y Michoacán, 820.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), Marcela Figueroa Franco expuso que durante los 10 primeros meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, disminuyó 25.3 por ciento el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, lo que representa 22 homicidios diarios menos.

- Advertisement -

La funcionaria explicó que dicha reducción se debe a que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en septiembre de 2024 fue de 86.9, mientras que, en julio de 2025, de 64.9. Además, resaltó que julio de este año es el mes con el menor número de homicidios registrados en comparación con julio de 2015, todo lo cual atribuyó a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad.

En Tlaxcala, la administración encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros alinea las acciones contra la inseguridad en el estado a los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, a fin de atender sus causas, fortalecer las labores de inteligencia e investigación y consolidar la coordinación entre las instituciones de seguridad.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Impulsa alcalde Alfonso Sánchez a emprendedores con edición del “Mercado Joven” en agosto

La Redacción -
El gobierno municipal de Tlaxcala, que encabeza el presidente Alfonso Sánchez García, a través del Instituto Municipal de la Juventud, lanzó la convocatoria para...

Tiene Tlaxcala 94 proyectos registrados en Portafolio de Inversiones por mil 580 mdd: SE; nueve ya fueron concluidos

Guadalupe de La Luz Degante -
Tlaxcala tiene registrados 94 proyectos en el Portafolio de Inversión, los cuales representan alrededor de mil 580 millones de dólares, y a la fecha...

Se lleva a cabo XIV Parlamento Juvenil Tlaxcala 2025: “Conectando Perspectivas, Forjando Líderes”

La Redacción -
En el marco del Día Internacional de la Juventud, la Sala de Sesiones del Congreso del Estado de Tlaxcala fue sede de la décima...

Más noticias

Segunda entrega masiva: México traslada a 26 delincuentes a EU

La Jornada -
Gustavo Castillo y Emir Olivares Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron...

Aunque es tiempo de mujeres persiste misoginia y machismo: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Aunque en México es tiempo de mujeres, en el país persiste la misoginia y el machismo, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum...

Prohibirá México importación de calzado terminado libre de aranceles

La Jornada -
Braulio Carbajal El gobierno de México prepara un decreto con el que prohibirá la importación de calzado terminado bajo el esquema temporal del programa IMMEX,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025