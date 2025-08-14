Jueves, agosto 14, 2025
Homero Meneses niega aspiraciones inmediatas a la gubernatura y llama a partidos a basar críticas en hechos

Dania Corona Muñoz

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández rechazó que sus intereses políticos actuales estén enfocados en buscar la gubernatura del estado, y exhortó a los partidos de oposición a sustentar sus señalamientos en hechos, no en posiciones partidistas.

En entrevista, el funcionario pidió a las dirigencias del PRI y PAN escuchar “palabra por palabra” el audio que ha circulado en redes sociales y leer su versión estenográfica antes de emitir juicios. 

Por lo cual, señaló que para los procesos electorales “falta muchísimo tiempo. Ahorita es tiempo de fortalecer al proyecto de nuestra gobernadora”, cerrando así cualquier especulación sobre una licencia inmediata a su cargo para competir por la gubernatura.

Meneses aclaró que, antes de cualquier análisis, es indispensable revisar el contexto completo de sus declaraciones en el audio que se ha difundido. “Ojalá puedan escuchar palabra por palabra lo del famosísimo ya audio y una vez que se escuche o se lea todo lo que ahí se dijo, entonces sobre ello comentamos”, expresó.

Pidió a las y los dirigentes políticos que la crítica sea “dura y fuerte”, pero basada en datos verificables. “Ojalá sea crítico y ojalá sea duro y ojalá sea fuerte en función de hechos, no de su posición”, afirmó. 

En su intervención, el secretario defendió su labor en el diseño de políticas públicas con enfoque ideológico de izquierda, resaltando logros de la “Cuarta Transformación”, como la reducción de la pobreza en México y en Oaxaca. “Esta afirmación es profundamente ideológica, filosófica y política. Y lo voy a seguir diciendo”, sostuvo. 

Meneses destacó que su gestión seguirá impulsando políticas públicas para fortalecer la educación indígena y especial, así como mejorar las condiciones laborales de docentes y trabajadores por convenio. “Desde luego que lo vamos a seguir haciendo”, enfatizó.

Reiteró que la unidad en el sector educativo debe girar en torno a tres ejes: “la defensa de la educación pública, la progresión de los derechos de las y los trabajadores y detener la violencia contra ellos”. 

Sobre sus supuestas aspiraciones electorales, respondió que no son prioridad. “Las aspiraciones son completamente terciarias, secundarias, alejadas. Lo que importa es el proyecto y no estamos en momento”, subrayó. 

Asimismo, pidió a los partidos políticos mantener la calma y centrar su labor en el trabajo territorial. “Que los partidos no se pongan nerviosos, más bien que se pongan analíticos, críticos y duros en el campo, en el territorio, en la gente, que lean, que construyan, que edifiquen”, insistió. 

Meneses aseguró que no es momento de definir candidaturas, sino de fortalecer la administración estatal encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

