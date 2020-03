Hogares encabezados por mujeres enfrentan escasez de alimentos como efecto de la pandemia

Arcelia lavaba ropa en casas, le dijeron que por el momento no la van a requerir; Isabel, Mónica y Luz son empleadas de establecimientos de comida que han cerrado debido a la disminución de ventas; Nora está en receso laboral sin goce de sueldo, porque la guardería donde preparaba alimentos suspendió actividades por instrucción oficial, y Blanca, Martha y Estela vendían dulces o refrigerios afuera de escuelas que interrumpieron clases desde el pasado 17 de este mes.

Estas mujeres son jefas de familia, la mayoría trabaja en el sector informal y ya son afectadas por las medidas de prevención implementadas por los gobiernos para evitar la propagación del Covid-19, pues han comenzado a enfrentar una crisis de escasez de alimentos para ellas y sus hijos.

Fueron detectadas por la organización civil Mujer con Poder. En lo que va de la contingencia, se ha ubicado a 79 familias en esta situación, ya que en algún momento se les brindó, o se les brinda, asesoría legal por haber sido víctimas de violencia, señaló Yeny Charrez Carlos, presidenta de esta asociación.

En alrededor de 10 casos ha sido imposible cobrar la pensión alimenticia, debido a que Ciudad Judicial se encuentra cerrada como parte de las medidas de precaución. Aunque el padre deposite el dinero, no puede ser retirado.

Pero –resaltó-, hay algunos hombres que han aprovechado la situación para justificar “su irresponsabilidad”, bajo el argumento de que esas instalaciones no están abiertas al público, por lo que no realizan el depósito, aun cuando el bienestar de sus propios hijos se ponga en riesgo en este momento que se vive en el país.

“Este problema de salud nos agarró de bajada a todos y no se visualizó el tema de las pensiones alimenticias; ahorita es muy complicado entrar a Ciudad Judicial, solamente permiten el acceso por casos urgentes, no está funcionando”.

Lo conveniente –agregó- sería que consideraran la operación de Juzgados familiares para entregar las pensiones alimenticias, pues el personal de guardia no puede hacerlo. “No sabemos con exactitud qué es para el Poder Judicial un asunto urgente, no obstante a que la pensión sí lo es, pero no se está considerando el interés superior del menor, deberían reconsiderarlo”.

Sobre todo porque el trámite para lograr la consignación de esta obligación, “no es sencillo”, pues se debe consultar el expediente, revisar si ya se hizo el depósito, de cuánto fue y pasar a tesorería para recibir el oficio que se lleva al banco, anotó.

De hecho, muchos deudores consignan en Ciudad Judicial “como una forma de retrasar el pago, con intención de afectar y de que la mamá pierda el tiempo, como diciendo, si quieres el dinero que te cueste, pudiéndolo hacer en tiendas de conveniencia donde puede ser cobrado de manera rápida. Esta es otra forma de violentar a mujeres”.

Charrez Carlos acentuó que ese número de familias fue contabilizado hasta este miércoles, a través de llamadas y de mensajes de texto, “pero deben ser muchas más las que se encuentran en esta situación”, pero no han sido identificadas.

El problema es complejo, porque hay muchas empleadas domésticas que no están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su pago es por día y nada más trabajan la mitad de la semana o menos, de ahí que nunca estuvieron preparadas para enfrentar esta contingencia sanitaria nacional, expuso.

Hay el caso de una mujer que trabajaba en una pollería en la que “descansaron” a la mitad del personal y hasta el 20 de abril le notificarán si hay posibilidad de reincorporarla. A algunas madres de familia les dijeron en sus centros de trabajo que van a continuar pero con la mitad del sueldo, solo como una forma de ayudar porque los dueños han dejado de percibir ganancias para pagarles, añadió.

“Las medidas de prevención son buenas, pero están teniendo un efecto, sobre todo en personas sin empleo formal, en este caso –resaltó- las mujeres jefas de familia, y en todos los sectores que menos tienen”.

Por esta razón, Mujer con Poder ha convocado a la sociedad a apoyar a estas personas, mujeres e infantes, que ya padecen las consecuencias de la contingencia, la cual ha dejado sin ingresos a muchos hogares.

“Hay casas donde el gas se terminó, ya no pueden cocinar[…] hay mamás que dicen que van a comprar una caja con pasta para preparar sopa y dársela a sus hijos durante estos días, es el único alimento que tendrán o con el que robustecerán la ración”.

Yeny Charrez aseveró que esta situación es difícil, por lo que otras familias podrían acercarse a esas personas perjudicadas para comprar el gas o comida. A partir de las 15:00 horas de este jueves, Mujer con Poder recibirá donaciones en Calle 1 de Mayo número 10 Altos, “pero solo de alimentos pues es lo más importante, más que el dinero, nada de ropa”. O bien, comunicarse al teléfono 246-1320380, indicó.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que del total de hogares en el país, 28.7 por ciento son encabezados por mujeres.