No se respetan en el HGZ1 del IMSS disposiciones para proteger a personal de área Covid, denuncian trabajadores

Personal que atiende área Covid-19 en el Hospital General de Zona número 1 (HGZ1) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la capital tlaxcalteca, reclamaron a directivos del nosocomio y a representantes del organismo en la entidad “se pase por el arco del triunfo” las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud (Ssa) federal para protegerlos del riesgo de contagiarse del Sars-Cov-2.

Lo anterior durante una reunión que sostuvo una comisión de trabajadores adscritos a ese nosocomio con directivos y representantes de la delegación del IMSS en Tlaxcala el pasado miércoles, pues, los inconformes denuncian las autoridades pretenden obligarlos a cumplir con la jornada de ocho horas que establece su contrato, aunque ello incremente las posibilidades de infecciones, sobre todo en estos días que el número de pacientes ha crecido exponencialmente.

De acuerdo con personal que prefirió omitir sus nombres por temor a represalias, pero que participó en el encuentro, las autoridades se comprometieron a dar una repuesta a sus planteamientos mañana viernes, pese a que estos ya habían sido expuestos a través de una manifestación que realizaron el pasado 22 de enero afuera de las instalaciones del HGZ1, ubicado en la colonia Loma Xicohténcatl de la capital del estado.

Refirieron que la ley establece que ante una contingencia sanitaria, como la que está provocando el Covid-19 desde hace 10 meses, corresponde a la Ssa establecer y emitir los criterios y estrategias para la atención de los pacientes, sobre todo para evitar riesgos de contagio en el personal de salud que los atiende.

Sin embargo, los directivos del nosocomio, con el respaldo de la delegación, pretenden obligar al personal a cumplir su contrato de trabajo y “se pasan por el arco del triunfo” disposiciones que han sido emitidas por el gobierno federal, algunas el año pasado y otras en el presente, sobre el protocolo de atención médica.

“Ahora se pretende que estemos las ocho horas que señala el contrato de trabajo en el área y eso provoca mayor riesgo de contagio, no lo decimos nosotros sino estudios científicos, que una exposición prolongada incrementan las posibilidades de infección del personal. La Ssa dice que debe ser por turnos y escalonar los descansos”.

Refirieron que por ahora, su jornada laboral es de cuatro horas “para cuidarnos, porque el uso de equipo de protección personal y el ingreso al área es altamente contagiosa. Todas las leyes y todos los contratos quedan por abajo, porque lo que se pretende es garantizar, entre otras cosas, lo que marca el Artículo 4º de la Constitución, la salud de todos los que estamos trabajando en las áreas de atención a pacientes”.

Informaron que una vez que entran al área Covid “no podemos salir ni al baño, por el riesgo de contagio, pero esa parte es la que no entienden. La verdad es que quienes hacen esas disposiciones no saben lo que es estar ahí adentro durante por lo menos cinco horas, porque no es lo mismo que solo entren a ver que hacer una actividad de atención de pacientes”.

Revelaron que por día, en promedio, entre 40 y 50 personas con síntomas de Sars-Cov-2 ingresan al Triage para valoración, “pero si no se ha desbordado o no ha habido un sobrecupo en el hospital es porque se están muriendo muchas personas, y eso pasa no solo en el IMSS sino en todo el sector salud donde se atiende la contingencia, por eso es necesario adoptar otras medidas para no exponer al personal a un mayor riesgo de contagio”.

Confiaron que las autoridades del IMSS reconsideren su postura, pues el HGZ1 todavía no está en reconversión máxima, sino que aún se brindan otros servicios médicos.