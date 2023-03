El cine, la literatura y las narrativas de ficción han ofrecido en los últimos años una variedad de modelos de heroínas posmodernas, no centradas en el cuerpo, en el canon de la belleza o la hipersexualidad. Estas heroínas posmodernas han ganado un terreno importante en la nueva reconstrucción del ser mujer, principalmente porque resisten y luchan con la violencia y las armas hasta entonces percibidas como de uso exclusivo del cuerpo masculino, la masculinidad y su monopolio legítimo de la fuerza y la violencia, tal como lo hizo en su momento Rambo.

Hoy ciertas heroínas tienen una relación directa con la fuerza, con la violencia y el ejercicio del poder, considerado patrimonio masculino y masculinizado. Estas heroínas han dejado de resistir y luchar desde el prototipo endilgado por el cine y cierta literatura tradicional, que ha representado el escenario de resistencia y lucha de las mujeres desde la abnegación, obediencia y la naturalización de sus roles y funciones, el mandato de género, pero, sobre todo, anclado en el ámbito emocional, el campo sentimental, en todo lo que esté fuera y alejado de la razón, lo racional, eso es, desde estas ópticas, algo inmanente y natural a lo masculino. Sin duda, esa perspectiva binaria ha colocado a los cuerpos masculinos y cuerpos femeninos en efímeras diferencias genéricas, las cuales han aceitado la maquinaria del histórico e imperante modelo patriarcal.

Para Asunción Bernández Rodal, las heroínas fálicas, al menos en el cine, son las que “han asimilado un punto de vista adjudicado a los varones: utilizan la violencia física y la coacción para conseguir sus fines, no se dejan manipular sentimentalmente anteponiendo como disculpa los afectos, pueden llegar a controlar y limitar el poder masculino en la escena, utilizan las armas de combate propias de los hombres y, algunas de ellas, pueden decir palabras malsonantes y soeces”.

Ejemplos de estas mujeres y heroínas fálicas en el cine abundan, podemos mencionar como ejemplos los filmes de Matrix, Atómica, La Mujer Rey o Kate. Aunque, al final del día, estas representaciones fílmicas, diría Asunción Bernández, siguiendo la reflexión de Virgine Despentes, terminan siendo una trampa en la que se idealizan modelos de feminidad que son difíciles de replicar en la realidad, porque legitiman la violencia por un elemento natural del ser mujer, como la maternidad o los cuidados, pero, sobre todo, porque “estos modelos de heroínas fálicas muestran una violencia femenina domesticadora” y reproducen simbólicamente el mismo sometimiento prototípico del patriarcado.

Indiscutiblemente, el prototipo de las heroínas fálicas no sólo existe y habita en la literatura y el cine. La pedagogía de estos modelos, sumada a la promoción y difusión de los medios de comunicación y las redes sociales, ha hecho que prolifere este ideal, que este prototipo de “súper mujer” sea adoptado por las mujeres que anhelan ser “súper mujeres”. De esa forma es que esas heroínas fálicas existen en la vida cotidiana, cohabitan entre nosotros y reproduzcen simbólicamente el sometimiento prototípico del patriarcado. Esas mujeres o heroínas fálicas ocupan cargos, dirigen, coordinan, ordenan y gobiernan. Obviamente, desde la propia lógica que su heroísmo les dicte, ejercen su poder para vigilar, reprimir y sancionar. Deben ejecutar, a toda costa, la violencia femenina domesticadora. Eso hace necesario que estas heroínas fálicas ideen nuevas formas de represión desde la perspectiva de género ¿Por qué no habría de formarse una “nueva policía de género” para que sean las mujeres las que “cuiden”, vigilen y repriman a las propias mujeres que salgan a manifestarse, protesten o demanden tomando las calles?

¿Por qué no imponerles a las mujeres disidentes un Manifiesto para la Protección de los Monumentos en la entidad durante sus manifestaciones y conminarlas a la civilidad femenina, exigirles el comportamiento digno de la “buena mujer”? Las mujeres que salen a protestar deben comprender que el pacto del bien vivir comienza por aceptar el pacto del buen comportamiento.

Por eso, el Manifiesto, según sus hacedoras y hacedores, no debe de entenderse “como una amenaza, como una provocación, sino como una invitación al respeto, a portarse bien y a cuidar el patrimonio cultural de la entidad, de México y la humanidad”. El Manifiesto es una medida de prevención que garantizará la libre manifestación de ideas, de organización y los derechos de las mujeres a manifestarse pacíficamente, de no ser así, “habrá consecuencias, no en el sentido de reprimir, pero sí, de aplicar la ley”.

Al igual que en el cine y la literatura, en el escenario de la política también existen heroínas fálicas que despliegan “violencias femeninas domesticadoras”, esas que reproducen el mismo sometimiento ejercido por el patriarcado.

