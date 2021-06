Con escepticismo de que lo haga, Hermenegildo Sosa recomienda a Lorena Cuéllar instituir la educación artística

Escéptico, porque nunca ha creído en los gobernantes más que en Lázaro Cárdenas, Hermenegildo Sosa, uno de los máximos exponentes de la plástica tlaxcalteca en la actualidad, recomendó a la gobernadora electa Lorena Cuéllar que, si de verdad quiere hacer algo por Tlaxcala, instituya la educación artística como parte del proceso educativo de las nuevas generaciones.

Si bien consideró que no es necesario que la próxima mandataria nombre como responsable de la política cultural a un artista o creador, sino a una persona que “tenga conciencia de lo que es el arte, porque el arte tiene sus funciones, nos hace sensibles, creativos, independientemente de la carrera que elijan y si se quedan en ella, mejor. El arte es comunicación universal, sirve para que nuestra estancia en esta vida sea más placentera. Y lo más importante, el arte concientiza al ser humano, por eso quitaron la educación artística”.

El artista plástico estuvo en la entidad para la inauguración de su exposición “El enfermo paisaje urbano” al mediodía de este miércoles en la Pinacoteca del Estado, en posterior entrevista, con palabras directas y fuertes, mostró sus dudas sobre la actuación de la próxima administración, pues asentó que todos los políticos solo buscan enriquecerse a costa del pueblo.

“Siempre ha sido lo mismo, siempre partimos de cero, o sea no hay presupuesto, no hay esto, no hay nada. Es muy triste que un país tan hermoso que ha sido semillero de artistas y de la cual heredamos una cultura universal sucedan este tipo de cosas, en cambio las pandemias que ha habido, me refiero al saqueo descarado”.

“Yo no le creo a ningún presidente, excepto a uno que fue Lázaro Cárdenas. No les creo nada porque ha sido un abuso, han hecho un abuso descarado, han saqueado a nuestro país, sin piedad le han dado en la madre. Afortunadamente, yo he vivido siempre bien, porque he trabajado, honestamente, hasta donde me ha sido posible”, asentó.

Con relación al próximo gobierno que encabezará Lorena Cuéllar, Hermenegildo Sosa dijo: “Ojalá, que lo dudo, haga algo. Si quiere pasar a la historia que empiece por instituir aquí, cuando menos en Tlaxcala, mi tierra querida, la educación artística porque no existe ahora, la quitaron hace más de cuarenta años”.

“Hay que detenerse un poquito en lo que está sucediendo y preguntarse ¿qué no habrá una materia que nos quite lo salvaje, lo inhumano, lo deshonesto, lo ambicioso?, ¿no habrá una materia en la universidad, en la SEP o en cualquier otra institución para que el hombre sea humano, honesto y tenga piedad y admiración por la naturaleza y por sus hermanos mexicanos, porque resulta que ahora los hermanos mexicanos se están matando entre sí”.

Insistió que esa materia es la educación artística, cuya falta ha provocado que “ahora, hay puro patán y vamos a mantener a un chingo de diputados y alcaldes que han dado muestra de su gran ignorancia, de lo deshonesto que son, les interesa el poder porque ahí está el dinero. Qué triste, me duele mucho lo que está sucediendo en el mundo y en mi país más”.

Sobre su trayectoria y vida, el artista plástico consideró que le ha ido bien, pues “he sido un privilegiado, pero no ha sido nada fácil, me ha costado uno y la parte del otro, por eso ojalá y las autoridades que vienen (trabajen bien), porque ya conozco cuál es su discurso, es verdaderamente descarado”.