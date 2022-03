Hechos delictivos confronta a diputados; oposición exige resultados; Morena los llama a trabajar

Los hechos violentos ocurridos recientemente en diversos municipios de la entidad generaron una nueva confrontación en el pleno del Congreso local, pues mientras legisladores de oposición urgieron al gobierno estatal a dar resultados en la materia por la “escalada de hechos violentos que vive Tlaxcala, congresistas de Morena pidieron a sus pares trabajar para coadyuvar con la administración estatal y evitar el uso de este tema con fines promocionales o golpistas.

Este jueves, en la sesión ordinaria, el perredista Juan Manuel Cambrón Soria relató diversos hechos delictivos suscitados en días recientes, como el ataque perpetrado por un comando armado o el intento de secuestro de un médico, ambos ocurridos en Huamantla, el secuestro de una joven en Tlaxco, así como los dos cuerpos sin vida encontrados en diversas cirscuntacias y el asesinato, “acribillado”, del director de obras del municipio de Tlaxco, ocurrido la noche del pasado miércoles.

- Anuncio -

Todos esos hechos, dijo, “derrumban el discurso de la seguridad, de la paz y de la tranquilidad aparente en Tlaxcala, dan muestra de una realidad distinta a la que nos dicen y cuando se niega que la delincuencia es organizada, en los videos que hay de ellos, no los veo muy desorganizados tratando de secuestrar a alguien”, espetó.

Por ello, el perredista urgió a la administración estatal y a la bancada de Morena, realizar el trabajo legislativo necesario para coadyuvar en las acciones que permitan abatir la “escalada de inseguridad” que existe en la entidad a favor de las familias tlaxcaltecas.

“Parafraseando al filósofo de Macuspana, mi fuerte no es el odio…no quiero que le vaya mal al gobierno de Tlaxcala, no quiero que le vaya mal a la gobernadora (Lorena Cuéllar Cisneros), por el contrario, quiero que le vaya bien, aquí vivimos todos, tenemos familia, hijos; quiero vivir en paz y tranquilidad como todas y todos queremos, pero no se vale de echar culpas al pasado, es cierto el problema no es nuevo, tenemos desde el 2018 una escalada permanente de la violencia en la entidad, pero hoy alguien tiene la responsabilidad política y pública de dar respuesta a los grandes problemas, para eso quisieron gobernar el estado”, enfatizó.

La respuesta inicial la dio la diputada de Morena, Marcela González Castillo, quien si bien rechazó los actos y condenó los ilícitos cometidos y se solidarizó con las familias de los afectados, enfatizó que es necesario que las autoridades municipales asuman su responsabilidad en el combate de esos flagelos.

- Anuncio -

De paso, pidió que “más allá de cuestionar y buscar culpables de los actos delictivos y de violencia que se comentan en nuestra entidad, debemos demostrar madurez y sensibilidad política y social, haciendo lo que a cada uno nos corresponde, promoviendo la participación social e impulsando la coordinación entre autoridades. Mantener la seguridad y hacer de Tlaxcala un lugar seguro, es tarea de todos”.

Sin embargo, la priista Blanca Águila Lima sostuvo que la administración estatal debe asumir su responsabilidad, porque “ya no se pueden repartir culpas”, pues es el Estado, desde gobierno estatal y federal, los rectores de la seguridad, porque “cuando hay una estrategia fallida, ya sea presupuestal o por falta de idea, es sin duda responsabilidad del Estado”.

Abundó: “Es momento de tomar decisiones concretas y también en un acto de autoanálisis y autocrítica, aquellos funcionarios que solamente tratan de diluir su responsabilidad, argumentando cosas increíbles, es momento de que puedan, por ética en el ejercicio público, poner su renuncia”.

En este tenor, Cambrón Soria volvió a la carga al lamentar que existan voces que busquen responsabilizar exclusivamente a los munícipes del tema de la inseguridad, cuando “el monopolio del uso de la fuerza es del Estado; quien tiene los recursos y los elementos para generar las estrategias y la coordinación es el gobierno”.

De paso, deslizó que existen dudas sobre el proceder del gobierno estatal, pues existe la presunción de condicionan el apoyo a los alcaldes a cambio de su operación política para respaldar la estrategia presidencial respecto a la revocación de mandato del titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.

En respuesta, el líder de la bancada de Morena, Rubén Terán Águila reconoció que Tlaxcala vive condiciones de inseguridad, pero enfatizó que esto obedece a las condiciones y omisiones de autoridades pasadas.

“Es innegable que estamos ante una situación complicada en materia de seguridad pública, es innegable que Tlaxcala no es la excepción a nivel nacional, pero también no se puede negar que la violencia que se vive en el país y en el estado es una consecuencia de muchos años de desatención de materia de seguridad pública”.

Por esa razón, pidió a los legisladores ponerse a trabajar para que, de manera conjunta, sin fines “golpistas sin fobias ni partidismos”, coadyuven con el gobierno del estado para mejorar las condiciones de seguridad, pues no hacerlo, advirtió, se generará una polarización, que solo abonaría a la inestabilidad de Tlaxcala.

Los diputados Blanca Águila y Cambrón Soria negaron que existan intereses políticos, y mucho menos de promoción personal en sus demandas, por lo que exigieron establecer las mesas de trabajo necesarias para que el Legislativo ayude a propiciar mejores condiciones de seguridad.

En tanto, el morenista Vicente Morales Pérez llamó a sus homólogos a proponer y entablar acciones en beneficio de la seguridad, y “evitemos los señalamientos con protagonismos políticos, porque este deterioro trae antecedentes muy marcados…es necesario trabajar por nuestro querido Tlaxcala”.

Así concluyó un debate más en el Congreso local, del cual, no hubo ni acuerdos ni determinaciones reales que incidan en políticas públicas a favor de la seguridad de Tlaxcala.