Hay un trabajo activo y permanente para impedir la instalación de grupos de delincuencia organizada en el estado, reafirma Segob

“El trabajo coordinado con el gobierno federal para impedir la instalación de grupos de delincuencia organizada en el estado es activo y es permanente”, sostuvo Luis Antonio Ramírez Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob).

- Anuncio -

Así, en entrevista colectiva, respondió a la pregunta de un reportero sobre la presunta instalación en territorio estatal del grupo criminal “La barredora“, y remarcó que “seguimos trabajando”.

Acentuó que la atención a este tipo de acciones, se lleva a cabo junto con la Fiscalía General de la República (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las fuerzas federales.

“Por supuesto, cualquier intento de instalación e intromisión en el estado, ha sido detectado y desmantelado, no obstante, seguimos atentos y con el uso de inteligencia para evitar su operación”, expuso el funcionario.

Sobre el hallazgo de restos humanos embolsados, como el más reciente en la región de Nativitas, recalcó que el estado trabaja con las autoridades de municipios aledaños, pues hay un indicio “por situación de cámaras de vigilancia, que desafortunadamente accedió desde el estado de Puebla, un vehículo dejó este cuerpo”.

- Advertisement -

Agregó que se ha reforzado la zona sur de la entidad en coordinación con el gobierno poblano, y que continúan y se redoblan los trabajos conjuntos con los ayuntamientos de la entidad tlaxcalteca. Remarcó que ahora a través de los consejos municipales constructores de paz, se abonará a reconstruir el tejido social, así como a prevenir cualquier delito. “No podemos dejar atrás a nadie”.

Comentó que este día también se llevaría a cabo una campaña de desarme voluntario, para “ir fortaleciendo la paz en nuestro estado”, indicó Ramírez Hernández.

Por otra parte, pese a las acciones legales emprendidas por la sociedad civil en contra del proyecto de construcción de la “Ciudad de la Juventud“, el secretario descartó riesgos de que sea echado abajo o de que sea detenido, pues “siempre la escucha ciudadana nos ha permitido tomar decisiones y seguiremos incluyendo a todas y todos” para que la obra tenga una causa de utilidad pública efectiva.

- Advertisement -

En torno a las expresiones de inconformidad por parte de ciudadanos y activistas por este plan a realizarse en el Parque de la Juventud, remarcó que se ha establecido “un diálogo abierto” con estas personas y que este día se realizó un recorrido en conjunto en ese espacio, para identificar riesgos ambientales.

Dijo que las autoridades del rubro de medio ambiente determinarán la condición de los árboles y también identificarán los alcances de los manifiestos de impacto ambiental.

Reafirmó que todas las decisiones que sean tomadas serán en beneficio de toda la comunidad, de usuarios locales y de pobladores de municipios aledaños, pues el impacto debe ser “positivo para todos”.

Dijo que hay opiniones ciudadanas encontradas, porque hay quienes piden que se construya una alberca, “y hay quienes nos indican que por los riesgos ambientales para la recolocación de estos árboles, donde de acuerdo a la medida que nos indique Semarnat, podremos hacer en caso de que tengamos que retirar algunos para atender también una situación de plaga que existe en el sitio, es un riesgo que se siga expandiendo a otros, o su atención y remediación nos va a permitir colocar diversos tipos de árboles locales”.