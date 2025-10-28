Martes, octubre 28, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Hay un trabajo activo y permanente para impedir la instalación de grupos de delincuencia organizada en el estado, reafirma Segob

Hay un trabajo activo y permanente para impedir la instalación de grupos de delincuencia organizada en el estado, reafirma Segob
Hay un trabajo activo y permanente para impedir la instalación de grupos de delincuencia organizada en el estado, reafirma Segob
Guadalupe de La Luz Degante

“El trabajo coordinado con el gobierno federal para impedir la instalación de grupos de delincuencia organizada en el estado es activo y es permanente”, sostuvo Luis Antonio Ramírez Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob).   

- Anuncio -

Así, en entrevista colectiva, respondió a la pregunta de un reportero sobre la presunta instalación en territorio estatal del grupo criminal “La barredora“, y remarcó que “seguimos trabajando”.

Acentuó que la atención a este tipo de acciones, se lleva a cabo junto con la Fiscalía General de la República (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las fuerzas federales.

“Por supuesto, cualquier intento de instalación e intromisión en el estado, ha sido detectado y desmantelado, no obstante, seguimos atentos y con el uso de inteligencia para evitar su operación”, expuso el funcionario.      

Sobre el hallazgo de restos humanos embolsados, como el más reciente en la región de Nativitas, recalcó que el estado trabaja con las autoridades de municipios aledaños, pues hay un indicio “por situación de cámaras de vigilancia, que desafortunadamente accedió desde el estado de Puebla, un vehículo dejó este cuerpo”.

- Advertisement -

Agregó que se ha reforzado la zona sur de la entidad en coordinación con el gobierno poblano, y que continúan y se redoblan los trabajos conjuntos con los ayuntamientos de la entidad tlaxcalteca. Remarcó que ahora a través de los consejos municipales constructores de paz, se abonará a reconstruir el tejido social, así como a prevenir cualquier delito. “No podemos dejar atrás a nadie”.  

Comentó que este día también se llevaría a cabo una campaña de desarme voluntario, para “ir fortaleciendo la paz en nuestro estado”, indicó Ramírez Hernández.

Por otra parte, pese a las acciones legales emprendidas por la sociedad civil en contra del proyecto de construcción de la “Ciudad de la Juventud“, el secretario descartó riesgos de que sea echado abajo o de que sea detenido, pues “siempre la escucha ciudadana nos ha permitido tomar decisiones y seguiremos incluyendo a todas y todos” para que la obra tenga una causa de utilidad pública efectiva.

- Advertisement -

En torno a las expresiones de inconformidad por parte de ciudadanos y activistas por este plan a realizarse en el Parque de la Juventud, remarcó que se ha establecido “un diálogo abierto” con estas personas y que este día se realizó un recorrido en conjunto en ese espacio, para identificar riesgos ambientales.

Dijo que las autoridades del rubro de medio ambiente determinarán la condición de los árboles  y también identificarán los alcances de los manifiestos de impacto ambiental.     

Reafirmó que todas las decisiones que sean tomadas serán en beneficio de toda la comunidad, de usuarios locales y de pobladores de municipios aledaños, pues el impacto debe ser “positivo para todos”.

Dijo que hay opiniones ciudadanas encontradas, porque hay quienes piden que se construya una alberca, “y hay quienes nos indican que por los riesgos ambientales para la recolocación de estos árboles, donde de acuerdo a la medida que nos indique Semarnat, podremos hacer en caso de que tengamos que retirar algunos para atender también una situación de plaga que existe en el sitio, es un riesgo que se siga expandiendo a otros, o su atención y remediación nos va a permitir colocar diversos tipos de árboles locales”.

Temas

Más noticias

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Nueva Ciudad de la Juventud se realizará con criterios de sustentabilidad y medidas ambientales

La Redacción -
La realización de la nueva Ciudad de la Juventud, en el Parque de la Juventud, ubicado en la ciudad de Tlaxcala, cuenta con criterios...
00:00:23

Ciudadanos y activistas se manifiestan contra ecocidio en el Parque de la Juventud

Dania Corona Muñoz -
La mañana de este lunes, ciudadanos y activistas marcharon por las principales calles de la capital en rechazo al proyecto de rehabilitación del Parque...
00:01:49

Mujeres reprochan cierre del acceso al Parque de la Juventud sin previo aviso; es uno de los sitios donde acuden a ejercitarse y donde...

Guadalupe de La Luz Degante -
Sin previo aviso, el Parque de la Juventud cerró el acceso al público bajo el argumento de la realización de obras, lo cual inconformó...

Más noticias

La ocupación laboral en México aumentó en 744.9 mil puestos de trabajo

La Jornada -
Ciudad de México. La ocupación laboral en México aumentó en septiembre de 2025, apoyada por los empleos que se generaron en el sector de...

Estallan protestas por cierre de pozos de agua en Edomex

La Jornada -
Por casi nueve horas, choferes de pipas y dueños de purificadoras realizaron bloqueos en vialidades de 15 municipios mexiquenses, así como en la capital...

Trump sella acuerdo con Japón para tener acceso a tierras raras

La Jornada -
Tokio. Estados Unidos y Japón firmaron durante la visita del presidente Donald Trump a Tokio un acuerdo para “garantizar” el suministro de minerales críticos...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025