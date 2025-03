Hay tristeza en el medio taurino por la prohibición de picar y matar a todos en CDMX: Angelino

A pesar de la tristeza e incertidumbre para el sector taurino por la prohibición de abanderillar, picar y matar toros de lidia en la Plaza México, aprobada por el Congreso de la Ciudad de México esta semana, el titular del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), José Luis Angelino mencionó que paradójicamente esta medida podría repercutir de forma positiva para Tlaxcala, pues consideró que se podrían atraer festejos de este tipo a la entidad.

- Anuncio -

Lo anterior lo dio a conocer en una conferencia de prensa este jueves para presentar el cartel del Gran Festival Taurino a beneficio del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) el próximo sábado 22 de marzo en la plaza de toros Jorge El Ranchero Aguilar de la ciudad de Tlaxcala a las 16:30 horas, con la participación de los matadores José Luis Angelino, José Rubén Arroyo, Julio Benítez El Cordobés, Angelino de Arriaga y Héctor Gabriel, así como el novillero Jesús Sosa, con novillos de las ganaderías de Atlanga (dos), Teptzala (dos), Juan Huerta (uno) y Coyotepec (uno).

José Luis Angelino recalcó que la tauromaquia será posible siempre que exista afición y por ello es que ante el escenario en la Ciudad de México será importante que las personas que gustan de este espectáculo acudan a los eventos, porque ésa será la mejor forma de protesta contra ese tipo de decisiones que afectarán a cerca de 120 mil familias que dependen económicamente de ella.

El titular del ITDT indicó que están alerta de lo que pueda ocurrir en Tlaxcala derivado de la reforma que prohibió herir o matar a los astados en la capital del país. No obstante, aseguró que están confiados en que no haya iniciativa similar en el Congreso del estado y en caso de haberla, no tenga el respaldo de los legisladores.

- Advertisement -

Sin precisar el número de personas que dependen económicamente de esta actividad en la entidad, el funcionario estatal comentó que genera empleos directos e indirectos no solo por la crianza de los toros de lidia –cuya especie tendería a desaparecer si se prohíben las corridas de toros en todo el país–, sino por las artesanías, comercio y servicios que se activan tanto en los eventos en las plazas y en otros como la Huamantlada.

Señaló que en Tlaxcala la tauromaquia está reconocida como patrimonio cultural inmaterial y las ganaderías como espacios ecológicos, por lo que consideró que difícilmente se replicará en la entidad las corridas y festivales de toros sin sangre que, agregó, es la esencia de la fiesta brava.

En tanto, el matador Angelino de Arriaga expuso que la decisión de los legisladores de la Ciudad de México no es un asunto acabado, “esos puestos políticos son pasajeros, vienen tiempos difíciles en esta lucha, pero como se dice en el medio taurino, hay que echar la pata pa’ lante”.

- Advertisement -

En la rueda de prensa estuvo el director de Turismo del ayuntamiento de Tlaxcala, Fernando Mendieta, quien dijo que este gremio cuenta con la autoridad capitalina como un aliado y que está en pro de estas actividades.

Mientras que José Rubén Arroyo calificó como un “traspié bastante fuerte” dicha prohibición en la Ciudad de México, pero “nos motiva a demostrar que la tauromaquia no sólo es una fiesta, sino parte de la cultura tlaxcalteca… el toro no es un sacrificio, es una selección y sin esa selección no puede pervivir una raza milenaria”.