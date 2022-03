Hay que ver para creer

Con la frase de “marzo llegó” se llenan las redes sociales para recordar que el 8 de marzo está cerca, con invitaciones a marchar juntas, y también con notas que intentan desacreditar las convocatorias de las luchas feministas y de las exigencias que se llevan a las calles para colocar en lo público todos aquellos pendientes que siguen vigentes para la garantía plena de los derechos de las mujeres a más de un siglo del asesinato de las mujeres trabajadoras, muchas de ellas migrantes, que exigían derechos laborales.

Desde entonces, la lucha por los derechos laborales, seguridad económica o la prohibición del trabajo infantil, continuó con gran fuerza, expandiéndose en el mundo, llevando a establecer una fecha conmemorativa de los terribles hechos que el sistema estructural a mantenido contra las mujeres en todos los espacios.

En México, durante mucho tiempo, las instituciones han minimizado esta conmemoración a un festejo, felicitando a las mujeres o llevando a cabo acciones que reproducen los roles estereotipados del ser mujer en un sistema machista; contribuyendo a la perpetuación de las condiciones de desigualdad y de violencia que enfrentamos las mujeres en lo público y en lo privado.

Esta semana se anunció que, en el marco del 8 de marzo, en Tlaxcala se realizarán 16 días de activismo, iniciando este 2 de marzo con la presentación del informe de la implementación de las actividades establecidas en la Alerta por Violencia de Género (AVG), donde se anunció que se contaría con la presencia de autoridades federales, estatales y municipales, además de organismos autónomos y sociedad civil. Sin embargo, la invitación no llegó de manera amplia a quienes hemos dado seguimiento cercano y aportado al gobierno para modificar los contextos de violencia; del mismo modo, hasta la fecha sigue sin haber presencia de la sociedad civil en el grupo de trabajo, convirtiendo sólo en un check list las acciones a implementar, como sucedió durante la administración de Marco Antonio Mena con la primera solicitud que fue negada y sólo se establecieron recomendaciones y no midieron sus impactos.

Entre las actividades que se enmarcarán en esta fecha anunciaron eventos culturales, de salud y artísticos, así como conversatorios, foros y talleres, de los cuales algunas de ellas parecieran más actividades de la agenda institucional que acciones conmemorativas del día de la mujer, por el hecho de contemplar instituciones encargadas de diseñar y aplicar la política pública para la protección y difusión de los derechos de las mujeres; como en otros años, parece ser que la simulación sigue estando presente, pues vale la pena preguntar qué mujeres tendrán acceso a estos espacios y cuáles serán los impactos para todas las mujeres tlaxcaltecas, para las mujeres trabajadoras, formales e informales, estudiantes, amas de casa, campesinas, mujeres sin empleo, mujeres con discapacidad que enfrentan obstáculos laborales, mujeres migrantes, niñas y adolescentes que no tienen acceso a la educación; es decir, a toda la diversidad de mujeres que enfrentamos aún condiciones de vulneración de nuestros derechos humanos.

La psicoterapeuta, pedagoga, sexóloga, feminista, Fina Sanz ha dicho de manera clara “lo que no se nombra, no existe”, cabe reflexionar sobre cuántas mujeres han quedado invisibilizadas en las diferentes acciones que se llevan a cabo en esta fecha, lo que hace cuestionar el fondo de promover una serie de actividades que no van más allá de felicitar a las mujeres exitosas, de realizar conversatorios sobre empoderamiento o develar billetes de lotería con el símbolo de una mujer cuando en la práctica se sigue negando problemáticas que dañan y ponen en riesgo la integridad, la salud y la vida de las mujeres de todas las edades.

En marzo de 2021 desde el Colectivo Mujer y Utopía presentamos una Agenda Feminista a todas las candidatas a la gubernatura del estado, con el fin de nombrar algunas de las problemáticas que son urgentes atender para garantizar plenamente los derechos de las mujeres como los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a vivir libres de violencia, el derecho al desarrollo pleno o acceso a la justicia y reparación integral del daño; algunas de estas exigencias coincidieron con las 80 acciones a implementar en la AVG, pues han sido reclamos permanentes a los gobiernos, ya que poco han hecho para dar respuesta y siguen siendo deudas para las tlaxcaltecas; sin embargo, durante estos 16 días de activismo no se ven reflejadas estas problemáticas.

En esta misma semana, se dio a conocer la entrega del Plan Estatal de Desarrollo (PED), que no contempla como eje temático las condiciones de las mujeres, sino que se habla como un eje transversal la perspectiva de género; sin embargo, esperaremos a que éste sea público y que en sus 700 páginas que lo conforman se encuentren presentes las exigencias y propuestas que desde sociedad civil hemos presentado a la administración actual, pues hemos buscado el diálogo con diferentes autoridades y el PED deberá ser muestra del compromiso para cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos de las mujeres, establecidos en los diversos instrumentos internacionales.

Ya en otras colaboraciones hemos hecho mención de aquellos contextos que en la actual administración están intentando dar pasos atrás respecto de la política pública para la garantía de nuestros derechos, violando el principio de progresividad y que se ha intentado hacer por debajo del agua, sin pronunciamientos ni posturas claras para que todas las instituciones cumplan con sus obligaciones y dejen la omisión, los obstáculos y la simulación, pues las desapariciones, las violaciones, los feminicidios siguen siendo parte de la impunidad; tan es así que durante el mes de enero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó un homicidio doloso y cero feminicidios, cuando el ocurrido en el estado durante este primer mes del año presenta razones de género.

Mientras en la práctica sigamos encontrando omisión y simulación, seguiremos cuestionando las declaraciones y discursos de las autoridades actuales.