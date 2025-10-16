Jueves, octubre 16, 2025
Hay “granjas” virtuales de bots que atacan en redes sociales al gobierno de Tlaxcala: CCOM

Guadalupe de La Luz Degante

El titular de la Coordinación de Comunicación (CCOM), Antonio Martínez Velázquez informó que se han detectado “granjas” virtuales de bots, para “atacar” a través de redes sociales al gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, de las cuales dos son originarias de China y una de México.

En el Diálogo Circular con medios de comunicación, anticipó que este jueves, en una interacción en redes sociales con más de 400 mil cuentas que conversaban de manera “equilibrada” entre comentarios negativos y positivos sobre la conmemoración de los 500 años y la cápsula del tiempo, de pronto ingresó una red  “que ataca” no solamente a Cuéllar Cisneros sino a otros mandatarios del país.

Dijo que este tipo de servidores informáticos “jala conversaciones” para darles un sentido negativo en distintos perfiles, pero consideró que debido a que este tema implica brindar mejores detalles, se debería hacer una conferencia de prensa únicamente para abordar este punto. Mencionó que la intrusión de estos bots está marcada por hora, origen y otros elementos.

Adelantó que dos de estas “granjas” son chinas y una es mexicana; sin embargo, afirmó que estas son analizadas constantemente, ya que mucha de la percepción generada en comentarios de algunas páginas de Facebook, tienen este “origen artificial” con un propósito específico en torno a ciertas figuras o sectores políticos relacionados con el partido Morena o con corrupción.

Acentuó que así funcionan, pero no es un tema de ataque directo a la gobernadora. Incluso, atribuyó a estos bots el que “a veces, algunos periodistas que no son éticos, eso sí, lo toman como una verdad, que claramente no lo es”.

Enfatizó que estas “granjas” provocan que las personas vean en las redes sociales comentarios “muy violentos, muy misóginos” que causan ciertas reacciones, y recordó que cuando fue titular de la Secretaría de Cultura acusó a algunos medios de comunicación por homofobia.

“Es decir, los medios también tienen la responsabilidad de moderar sus comentarios; no puede ser que haya comentarios absolutamente misóginos contra la gobernadora y los medios de comunicación los vean en su Facebook y se queden calladitos, no saben el origen, a veces puede ser artificial o no”, indicó.

Subrayó que los bots no contribuyen a una mejor conversación pública, democrática y pacífica, a diferencia de la “crítica legítima”.

Recalcó que es importante que los medios de comunicación asuman la responsabilidad en los comentarios de sus plataformas cuando se detectan discursos de odio o mensajes violentos que no tienen ninguna utilidad.

