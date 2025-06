Hay coordinación y trabajo de unidad en el PVEM, asegura presidenta estatal de ese instituto

Ante la inminente salida de la diputada Soraya Noemi Bocardo Phillips de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la presidenta estatal de ese instituto político, Maribel León Cruz llamó a la unidad y buscar los acercamientos para dirimir las diferencias.

No obstante, dijo que será respetuosa de la decisión final que tome su correligionaria, quien hasta el momento no ha oficializado su separación del grupo parlamentario que encabeza el diputado Jaciel González Herrera.

“Creo que todos como integrantes tenemos esa responsabilidad de buscar la unidad. Sin embargo, pues solamente el llamado, pero si ella considera que ya no hay esa integración, pues también seremos respetuosos… creo que se tiene que hacer esta manifestación, siento yo, no en medios, más bien ella no se ha acercado para comentar el tema de la inconformidad que pueda tener, pero en algún momento se estará generando este acercamiento. Hoy solo lo sabemos por las declaraciones que ha hecho, pero creo que también tiene que hacer ese acercamiento, pero difiero un poco en lo que ha manifestado respecto a que no ha habido cooperación”, espetó la también diputada pevemista.

Contrario a su correligionaria, la integrante de la LXV Legislatura local aseguró que su coordinador de bancada ha respaldado e impulsado a cada uno de sus integrantes, y muestra de ello es que la diputada Soraya Noemi Bocardo Phillips ha sido parte de la mesa directiva y ahora forma parte de la comisión permanente del Poder Legislativo.

“Como integrantes de la bancada hemos respaldado su integración en la mesa de este Congreso y está fungiendo como pues parte de esta comisión permanente y en la pasada, en el primer periodo ordinario, estuvo también dentro de la mesa; entonces, creo que eso también demuestra este impulso que se le ha dado, pero finalmente somos respetuosos de la posición que ella pueda tomar”, enumeró.

En cuanto a las iniciativas que no han sido dictaminadas de la diputada Soraya Noemi Bocardo Phillips en la Comisión de Puntos Constitucionales, León Cruz dijo que “hasta donde tengo entendido si hubo mesas de trabajo para el tema de sus iniciativas en donde ha estado su equipo de trabajo, entonces ha tenido el respaldo del equipo técnico de la comisión. Entonces, finalmente digo es también un tema de los consensos”.

“Creo que hemos sido tanto el diputado Jaciel como su servidora respetuosos de la posición que ha tomado la diputada, pero difiero en el tema porque hay esa coordinación, creo que ha habido toda la atención de parte de nuestro coordinador respecto a las inquietudes que hemos tenido como integrantes de la bancada y creo que este este trabajo pues ha demostrado y hemos hecho los trabajos legislativos”.

Sobre la posibilidad de que la bancada del PVEM no presida la Junta de Coordinación y Concertación Política por la salida de Bocardo Phillips, la dirigente estatal se limitó a decir que “nos respalda el trabajo que se ha hecho en el Congreso, que si bien es cierto, pues hay una especificación en el propio reglamento del Congreso respecto al tema de la Junta de Coordinación, creo que se tiene que valorar, todos los diputados tenemos que valorar también quién pudiera presidir. Nosotros estamos comprometidos con el trabajo legislativo, en el trabajo como representantes de nuestros distritos y creo que eso es lo más importante”.