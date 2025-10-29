Hasta 900 pesos invierten tlaxcaltecas en un altar de muertos

Como cada año, el mercado Emilio Sánchez Piedras se transforma en un colorido escenario donde flores, dulces, frutas y pan se ofrecen para rendir homenaje a quienes ya no están. Este año, comerciantes de temporada coinciden en que, aunque los precios han tenido variaciones, montar una ofrenda sencilla puede costar entre 500 y 700 pesos, dependiendo de lo que se elija.

- Anuncio -

Nicolás Reyes García, vendedor de flores, explica a La Jornada de Oriente que la oferta incluye desde rollos grandes a 150 pesos hasta flores de terciopelo en 25 pesos. “Para una ofrenda normal, la gente gasta alrededor de unos 150, 200 pesos”, asegura. Las flores más vendidas son las amarillas y moradas, así como las pequeñas blancas llamadas argentinas. Según él, los precios han aumentado ligeramente respecto al año pasado.

Por su parte, Gaby Sánchez, también florista, coincide en los colores preferidos, aunque sus precios son un poco más bajos: “Da a 20 el que sea, morada o amarilla. Lo que más compra la gente es la amarilla”. Ambos coinciden en que los ramitos más comunes rondan los 50 pesos y que los clientes aún acudirán en los próximos días a completar sus ofrendas.

Patricia Pérez, vendedora de dulces de temporada, señala que su oferta incluye calaveritas de azúcar, gomitas, pepitas y pan de muerto “chiquito”. Los precios varían desde 5 hasta 40 pesos por pieza. “En promedio, la gente gasta aquí 100, 110, 120 pesos, según su presupuesto”, comenta. Destaca que, a diferencia de las flores, sus precios se mantienen prácticamente iguales al año pasado.

- Advertisement -

Asimismo, Yasmín Moreno Mancilla ofrece higo, tejocote, camote y calabaza en dulce, con precios que rondan los 200 pesos por kilo. Sin embargo, apunta que la mayoría de clientes compra cantidades más pequeñas, gastando entre 100 y 120 pesos por ofrenda. “La venta bajó mucho en comparación con el año pasado, y aunque los precios subieron, nosotros no los hemos aumentado porque la gente no lo está pagando”, explica.

Noemí Serrano Hernández, vendedora de artículos como veladoras, incienso, ocote y braseros, resalta la diferencia entre su oferta artesanal y la de las grandes cadenas: “Una veladora aquí está en 10, en 15 (pesos), pero la diferencia es la calidad; la que vendemos dura 4 o 5 horas, mientras que la comercial apenas 2 o 3”, y señaló que tiendas como 3B ya ofrecen productos más baratos, pero de menor calidad. En cuanto al gasto por persona, menciona que para la casa pueden ser entre 500 y 700 pesos, dependiendo de lo que se requiera, mientras que para la escuela es menor, alrededor de 100 pesos.

De San Francisco Ocotelulco, Alma Díaz asegura que la pieza de pan de muerto cuesta entre 10 y 12 pesos, con ofertas de 3 por 20 con los panes más pequeños. Según ella, los clientes gastan alrededor de 150 a 160 pesos en pan para su ofrenda, y los días fuertes de venta aún están por llegar. “Más o menos igual que el año pasado”, asegura, y destaca que la demanda se concentra hacia los últimos días de octubre y el 1 de noviembre.

- Advertisement -

Doña Cristina Tehozol, quien vende plátanos, mandarinas, jícama y otras frutas, comenta que los precios han subido notablemente respecto al año pasado. “La mandarina hace un año estaba a 38 y ahora sí a 50 pesos; el plátano subió 2 pesos, la jícama de 35 a 40”, explica. Los gastos promedio por ofrenda van de 250 a 320 pesos, dependiendo de la cantidad y variedad de fruta que se elija.

Un punto común entre los comerciantes es que los clientes todavía acudirán en los próximos días a completar sus ofrendas en casa. También coinciden en que los precios han variado, aunque no todos en la misma medida; los productos artesanales y de calidad suelen ser más caros, mientras que los dulces y pan mantienen precios similares a los del año pasado.

Si se considera un gasto promedio: 200 pesos en flores, 120 pesos en dulces, 150 pesos en pan y 250 pesos en frutas, el costo de una ofrenda sencilla puede rondar los 720 pesos. Añadiendo veladoras e incienso, el precio total podría alcanzar los 900 pesos, aunque depende de la elección y cantidad de cada artículo.

Los comerciantes coinciden en que la tradición de Día de Muertos sigue viva, pero las circunstancias económicas, la competencia con cadenas grandes y el alza de precios han modificado la forma en que las familias tlaxcaltecas arman sus altares. “Espero en dios que todavía vengan las personitas a hacernos el gasto… aunque sea poquito, pero que sea repartido”, comenta Noemí Serrano.

Más allá del precio, los consumidores buscan calidad y tradición. Las flores duraderas, las veladoras artesanales y los dulces típicos hechos a mano. Todos los comerciantes coinciden en que los días más importantes para la venta serán el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Hasta entonces, esperan que la afluencia de clientes siga en aumento.