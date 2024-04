Hartazgo por la delincuencia moviliza a campesinos de la zona oriente; marchan otra vez sobre la carretera México-Veracruz

Hartos de la delincuencia y en exigencia de justicia, campesinos, ganaderos y ejidatarios de la zona oriente marcharon nuevamente de manera pacífica este martes sobre la carretera México-Veracruz, a bordo de tractores y a pie.

Alrededor de las 9:00 horas inició la concentración a la altura del entronque de Altzayanca, conocido como el “Puente de Xonecuila”, con dirección hacia el municipio de Huamantla.

A su paso, reiteraron su demanda de alto a los robos perpetrados contra el sector agropecuario y el avance en las carpetas de investigación; además, la destitución de Ernestina Carro Roldán, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), así como atención por parte de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Expusieron que el pueblo “ya se cansó, está harto”, pues en lugar de diálogo, el gobierno no había enviado a ningún representante para sentarse con los productores y comprometerse a realizar su trabajo para procurar justicia.

Mencionaron que ya se han realizado alrededor de 10 reuniones con diferentes funcionarios, “pero lo que vemos es que no hay voluntad para resolver los conflictos de inseguridad, como el de ayer en Zacatelco, que se les salió de las manos”.

Reprocharon la nula respuesta por parte de la PGJE y la falta de información sobre el avance de las carpetas de investigación correspondientes a las denuncias interpuestas por robo de ganado y de maquinaria y por el desmantelamiento de pozos de uso agrícola, entre otras cosas, cuya pérdida “asciende a millones de pesos”

En el transcurso de la movilización, solicitaron comprensión a la ciudadanía, especialmente a automovilistas y a operadores de transporte de carga y de pasajeros, por esta manifestación, de la que responsabilizaron a las autoridades.

Apuntaron que desde el pasado jueves se anunció esta medida pero “hasta el momento no ha habido una sola llamada para una mesa de diálogo; el gobierno lo supo ayer, sin embargo, no tomó previsiones”. Consideraron que las autoridades han incumplido los principios de la Cuarta Transformación de “no robar, no mentir y no traicionar”.

Pidieron la reparación del daño, con la devolución de sus propiedades que les han sido hurtadas, pues remarcaron que esas pérdidas representan años de trabajo en el campo de aquella región.

Expresaron que son personas nobles y trabajadoras ante la indolencia del gobierno frente a sus demandas justas, pues no ha cumplido su palabra de presentar avances en las carpetas de investigación. “Prefiere mandar la represión, a los granaderos, asustar, ahuyentar… la procuración de justicia pronta, gratuita ni expedita”, expresaron.

Efrén López Hernández, productor de la región de Cuapiaxtla, mientras realizaba una transmisión en vivo de esta manifestación, narró que en ese momento los campesinos dejaron pasar a una patrulla que llevaba a una persona a urgencias médicas y a una ambulancia del Servicio Médico Forense (Semefo).

