Han cerrado 12 de cada 100 negocios en la entidad por la pandemia de Covid–19: Fecanaco

La presidenta de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) en Tlaxcala, Margarita Alva Macías respaldó las medidas tomadas por los gobiernos estatal y municipales para no paralizar totalmente la actividad económica por la emergencia sanitaria de Covid–19, pues eso ha ayudado a los negocios a mantenerse en el mercado, después de que el año pasado se tuvo un registro de que 12 de cada 100 establecimientos bajaron la cortina por problemas económicos.

En entrevista, refirió que los negocios se han visto obligados a innovar en sus ventas para sostenerse en el mercado en esta nueva normalidad y una vía ha sido la comercialización de productos y servicios a través de las redes sociales.

“Nunca nos imaginamos la magnitud de este problema, pero ya tenemos que pensar en positivo, estamos comprometidos para que ya no haya más cierre de negocios, esperamos que la economía empiece a fluir y que volvamos a encontrar en esta nueva normalidad una nueva forma de venta. Ahora las redes sociales se han utilizado muchísimo para no perder el ritmo de las ventas, pero tenemos que encontrar nuevas formas”, agregó en entrevista.

Abundó que sí se han cerrado negocios, pero también otros se han abierto y la expectativa en el sector es empezar con el pie de derecho la normalización de las temporadas comerciales y:

“algo que debemos agradecer a los dos niveles de gobierno, tanto estatal como municipal, es que las restricciones de la economía no han sido en su totalidad”.

Respecto de la ley seca decretada por el gobierno estatal para el 2 y 3 de abril con motivo de la Semana Santa, la presidente de la Fecanaco dijo que esta medida no implica el cierre de negocios, sino solamente la no venta de vinos y licores, por lo que las tiendas de abarrotes y restaurantes pueden vender comida, a excepción de bebidas etílicas.

Alva Macías también reconoció que los créditos del gobierno del estado se otorgaron en el momento que más los necesitaban los comerciantes en la primera etapa de la pandemia, porque

“efectivamente se paralizó la economía el año pasado, pero los préstamos fueron de manera oportuna para que los más chiquitos no cerraran. No fue un préstamo muy grande, pero al final sí sirvió como bocanada de aire fresco para que muchos negocios familiares no cerraran”.