Hallan cinco cabezas humanas en estado de descomposición en Ixtacuixtla; una se encontraba en una sábana con leyenda

La mañana de este martes, sobre la carretera a Atotonilco, en la colonia San Gabriel Popocatla, antes de una gasera, fueron halladas cinco cabezas de cuerpos humanos, en aparente estado de descomposición, de las cuales, una se encontraba en una sabana con una leyenda.

Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp) indica que el número del Servicio de Emergencias 911 recibió la llamada de una persona, quien reportó que al pasar por el lugar, observó a lo lejos “lo que parece ser una cabeza humana, al costado de la carretera”.

Acentúa que datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) refieren que la Comisaría de Ixtacuixtla, al mando del delegado de Policía y Tránsito, Israel Eladio Méndez Pérez, arribó a las 06:45 horas horas de este martes al lugar del hallazgo, donde también se encontraba como primer respondiente la Policía Municipal de ese lugar, de la cual estaba al frente el comandante de turno, Eloy Cervantez Vázquez, con cinco elementos más.

Apunta que derivado de la entrevista del delegado con dicho comandante municipal, en el sitio se localizaron cinco cabezas humanas “al parecer” de personas del género masculino, “en aparente estado de descomposición, sobre sobre la maleza, a un costado en la carretera Villa Mariano Matamoros con sentido de Atotonilco-Ixtacuixtla”.

Una de estas, con las mismas características, estaba ubicada con sentido Ixtacuixtla-Atotonilco, “misma que se encuentra en una sábana con una leyenda (de la que no se especifican datos)”, precisa.

Menciona que a ese lugar arribó personal del Ejército Mexicano al mando del subteniente del arma blindada, José Miguel Moreno Hinojosa; así como de la Guardia Nacional (GN), dirigido por el sargento segundo, Lorenzo Rodríguez Garza.

Asimismo, llegaron elementos del Primer Regimiento Mecanizado de la Zona Militar de Panotla, al mando de Joaquín Reyes Hernández. En ese momento, todas estas corporaciones esperaban la presencia del Servicio Médico Forense para realizar el protocolo correspondiente. Entre las observaciones realizadas en la zona, se destaca que el lugar es “muy transitado”, pero que no se identifica la existencia de cámaras de videovigilancia.