Martes, agosto 19, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Hallan cinco cabezas humanas en estado de descomposición en Ixtacuixtla; una se encontraba en una sábana con leyenda

Guadalupe de La Luz Degante

La mañana de este martes, sobre la carretera a Atotonilco, en la colonia San Gabriel Popocatla, antes de una gasera, fueron halladas cinco cabezas de cuerpos humanos, en aparente estado de descomposición, de las cuales, una se encontraba en una sabana con una leyenda.

- Anuncio -

Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp) indica que el número del Servicio de Emergencias 911 recibió la llamada de una persona, quien reportó que al pasar por el lugar, observó a lo lejos “lo que parece ser una cabeza humana, al costado de la carretera”.

Acentúa que datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) refieren que la Comisaría de Ixtacuixtla, al mando del delegado de Policía y Tránsito, Israel Eladio Méndez Pérez, arribó a las 06:45 horas horas de este martes al lugar del hallazgo, donde también se encontraba como primer respondiente la Policía Municipal de ese lugar, de la cual estaba al frente el comandante de turno, Eloy Cervantez Vázquez, con cinco elementos más.

Apunta que derivado de la entrevista del delegado con dicho comandante municipal, en el sitio se localizaron cinco cabezas humanas “al parecer” de personas del género masculino, “en aparente estado de descomposición, sobre sobre la maleza, a un costado en la carretera Villa Mariano Matamoros con sentido de Atotonilco-Ixtacuixtla”.

- Advertisement -

Una de estas, con las mismas características, estaba ubicada con sentido Ixtacuixtla-Atotonilco, “misma que se encuentra en una sábana con una leyenda (de la que no se especifican datos)”, precisa.

Menciona que a ese lugar arribó personal del Ejército Mexicano al mando del subteniente del arma blindada, José Miguel Moreno Hinojosa; así como de la Guardia Nacional (GN), dirigido por el sargento segundo, Lorenzo Rodríguez Garza.

Asimismo, llegaron elementos del Primer Regimiento Mecanizado de la Zona Militar de Panotla, al mando de Joaquín Reyes Hernández. En ese momento, todas estas corporaciones esperaban la presencia del Servicio Médico Forense para realizar el protocolo correspondiente. Entre las observaciones realizadas en la zona, se destaca que el lugar es “muy transitado”, pero que no se identifica la existencia de cámaras de videovigilancia.

Temas

Más noticias

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Vecinos denuncian invasión de áreas verdes en La Margarita por supuestos comuneros de San Baltazar Campeche

Patricia Méndez -
Vecinos de la Unidad Habitacional La Margarita denunciaron la invasión de cerca de 25 mil metros cuadrados de áreas verdes por parte de supuestos...

Viven en la pobreza la mitad de menores de 5 años en México

La Jornada -
Ciudad de México. La mitad de los niños mexicanos de hasta cinco años viven en la pobreza, y bajo las condiciones actuales, tres de...

Desplegará Maduro 4.5 millones de milicianos ante amenazas de EU

La Jornada -
Caracas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció ayer el despliegue de 4.5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Estados Unidos, que...

Más noticias

Viven en la pobreza la mitad de menores de 5 años en México

La Jornada -
Ciudad de México. La mitad de los niños mexicanos de hasta cinco años viven en la pobreza, y bajo las condiciones actuales, tres de...

Desplegará Maduro 4.5 millones de milicianos ante amenazas de EU

La Jornada -
Caracas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció ayer el despliegue de 4.5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Estados Unidos, que...

Deportan a Chávez Jr. a México; ingresa a penal de máxima seguridad en Sonora

La Jornada -
Hermosillo, Sonora. Autoridades de Estados Unidos deportaron al boxeador Julio César Chávez Carrasco (hijo de Julio César Chávez), y de manera inmediata fue trasladado...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025