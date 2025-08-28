Hacia la sexta extinción

Hubo un tiempo en que la Tierra fue el planeta de los trilobites. Miles de millones de ejemplares de unas 5 mil especies dominaban los mares del Paleozoico, hace unos 400 millones de años; en aquellos días, la vida era exclusivamente marina, y sus amos eran los trilobites. Seguramente habrán visto imágenes de estos bichos, que nos hacen pensar en cucarachas o algún insecto parecido.

Aparecidos en el Cámbrico, estos animales ocupan un registro fósil de casi 300 millones de años, hasta finales del Pérmico, cuando ocurrió una catástrofe que selló el destino de esta y muchas otras especies. La rueda de la evolución iba a dar una catastrófica vuelta.

Ahora tenemos claro que la vida en la Tierra ha tenido varios dramáticos paréntesis y puntos suspensivos (con perdón de los creacionistas, por supuesto). El registro fósil nos indica que en al menos cinco ocasiones se ha puesto en riesgo la continuidad de la biodiversidad en el planeta, con extinciones masivas que se han caracterizado por la desaparición de un gran número de especies en lapsos relativamente cortos, de entre miles a millones de años.

La más famosa de estas extinciones fue la que acabó con el dominio del Tiranosaurio rex y el resto de los dinosaurios hace alrededor de 65 millones de años. Ahora se sabe que el impacto de un asteroide de unos 10 kilómetros de largo fue la causa de la quinta extinción masiva que ha visto el planeta. Por cierto, se ha identificado que aquel regalo del cielo impactó en lo que ahora es la península de Yucatán; el cráter recibió el nombre de Chicxulub, un pueblo al filo del agua. Otro día escribiré sobre esa fascinante historia.

Gerardo Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, me explica que hubo una primera extinción “que no tenemos detectada, porque ocurrió cuando los microorganismos en la Tierra no respiraban oxígeno”. Paradójicamente, fue el oxígeno, el material que esos microbios desechaban de su proceso de respiración, lo que habría acabado con ellos.

Al acumularse el oxígeno a lo largo de millones de años cambiaria la composición de la atmósfera, lo que llevó a la desaparición a aquellos microorganismos, al tiempo que pautó la evolución de los que respiraban oxígeno. Pero de esa desaparición masiva no ha quedado huella, por la falta de fósiles.

De lo que sí sabemos fue lo ocurrido hace poco más de 400 millones de años, en la transición del Ordovícico al Silúrico, cuando debido a cambios en el mar hubo una extinción masiva. Episodios de esa naturaleza se iban a repetir otras cuatro ocasiones, siendo la más conocida la ocurrida hace 65 millones de años, cuando un brusco cambio en los patrones climáticos, resultado del vulcanismo y del impacto de un asteroide, acabó de tajo con los dinosaurios en el Cretácico.

“Desde que apareció la vida en el planeta, hace 3,500 millones de años, se dieron cinco extinciones masivas. Los científicos le llamamos así a aquellos periodos en que hay una alta tasa de extinción, que elimina a muchos organismos en un periodo de tiempo corto. En contraste, las tasas de extinción durante la mayor parte de la historia de la vida en la Tierra han sido relativamente bajas, y se les conoce como extinciones normales. Es un proceso donde se pierde una especie y esto abre espacios para que se generen otros organismos. Las extinciones masivas son causadas por eventos extraordinarios”, me indica Ceballos.

Los eventos extraordinarios a los que se refiere pueden incluir el vulcanismo, cambios en la estructura del mar y los continentes, las sequías extremas, cambios bruscos y prolongados en los patrones de lluvia y el impacto de asteroides. En otras palabras, se trata de eventos naturales prácticamente imposibles de evitar. En cambio, la acelerada desaparición de especies en los últimos años obedece a razones muy distintas, atribuibles a un factor, principalmente: el humano.

Ceballos es contundente: quien está detrás de este grave problema somos nosotros. Nuestro éxito demográfico ha condenado a la desaparición a cientos de especies. “Estamos entrando a lo que los científicos llamamos la sexta extinción. En los últimos 10 años hemos obtenido suficiente información para que podamos decir, sin lugar a duda, que ya estamos entrando en esta situación”, advierte.

Esta sexta extinción masiva obedece al crecimiento exponencial de la población humana. “Estamos viendo la desaparición de especies de plantas, animales y microorganismos, causada por un evento catastrófico, y ese evento catastrófico es la aparición de los seres humanos, y particularmente el impacto que han tenido nuestras actividades, sobre todo en los últimos 100 años”, sentencia Ceballos, quien pondera el impacto que tenemos sobre otras especies y los nichos ecológicos donde se desarrollan, afectados por diferentes actividades humanas.

El investigador universitario me cita estudios en los que se calcula que la Tierra tiene la capacidad de mantener en buenas condiciones a unos 4,000 millones de personas, siempre y cuando “tuviéramos una distribución de la riqueza mejor de la que tenemos actualmente”, advierte.

“Esta población de humanos ya está en grave crisis. Más de 1,000 millones de personas no tienen suficiente alimento y otros 1,000 millones carecen de agua potable; muchos millones más viven precariamente en relación con estos dos temas. Esto se ha traducido en un impacto severísimo en el planeta. Estamos perdiendo la capa de vegetación natural que tenemos y estamos sobreexplotando los recursos. Te doy un ejemplo: queda en el mar el 2 por ciento de los peces grandes que había en 1950, como atunes y peces espada”, reseña.

Un artículo suyo sobre el tema, publicado en la revista Science Advances, presenta “la calibración más conservadora que podemos hacer, las tasas de extinción normales más estrictas que se derivaron de estudios sobre mamíferos en los últimos dos millones de años, en miles y miles de datos de registro fósil. Hemos usado el número de organismos que se han extinguido, lo más conservador que hemos podido. Esta información indica que esas especies debieron extinguirse en 8,000, 10,000 o 15,000 años, dependiendo del grupo taxonómico, ya sean aves, mamíferos, reptiles”.

Es otras palabras, advierte que si seguimos con esas tasas de extinción “vamos a perder a finales de siglo lo que debíamos perder en millones de años. De ahí la gravedad de esto”. Ceballos González alerta que de mantener este ritmo de destrucción de ecosistemas, con la consabida desaparición de especies y la alteración de los servicios ambientales, la humanidad podía poner en jaque la civilización que ha forjado.

En esta línea, sostiene que “si vemos que estamos perdiendo muchas especies, aparte de las razones éticas, filosóficas, morales, religiosas que tendríamos para salvarlas, tenemos una razón meramente utilitaria. Al perder este enorme cúmulo de especies, estamos perdiendo la capacidad de la Tierra de mantener la vida humana”.

Así de grave es la situación.